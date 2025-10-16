English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார மாநிலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த இடம்?

India's Richest States: இந்தியாவின் பணக்கார மாநிலங்கள் குறித்தும் அதில் தமிழ்நாடு எத்தனையாவது இடத்தில் இருக்கிறது என்பதை இங்கு பார்க்கலாம். 
1 /7

ராஜஸ்தான்: இந்த பட்டியலின் கடைசி இடத்தில் ராஜஸ்தான் மாநிலம் உள்ளது. அம்மாநிலத்தின் உள்நாட்டு உற்பத்தி (GSDP) திறன் ரூ. 17.8 லட்சம் கோடி ஆகும். 

2 /7

மேற்கு வங்கம்: பட்டியலின் 6வது இடத்தில் மேற்கு வங்க மாநிலம் உள்ளது. இந்த மாநிலத்தின் உள்நாட்டு உற்பத்தி (GSDP)திறன் ரூ. 18.8 லட்சம் கோடி ஆகும். 

3 /7

உத்தரப்பிரதேசம்: 5வது இடத்தில் உத்த்ரப்பிரதேச மாநிலம் உள்ளது. 2024-2025 ஆம் ஆண்டில் இந்த மாநிலத்தின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GSDP) ரூ.24.99 லட்சம் கோடி ஆகும்.

4 /7

குஜராத்: இந்த பட்டியலின் 4வது இடத்தில் இருப்பது குஜராத் மாநிலம். 2024–2025 ஆம் ஆண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GSDP) ரூ.27.9 லட்சம் கோடி ஆகும். 

5 /7

கர்நாடகா: இந்த பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் கர்நாடக மாநிலம் உள்ளது. இம்மாநிலத்தின்  உள்நாட்டு உற்பத்தி (GSDP) ரூ.28.09 லட்சம் கோடி ஆகும். 

6 /7

தமிழ்நாடு: நமது மாநிலமான தமிழ்நாடு இந்த பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளது. உள்நாட்டு உற்பத்தி திறன் ரூ. 31.55 லட்சம் கோடி ஆகும்.

7 /7

மகாராஷ்டிரா: இந்த பட்டியலின் டாப்பில் மகராஷ்டிரா மாநிலம் உள்ளது, இம்மாநிலத்தின் உள்நாட்டு உற்பத்தி திறன் ரூ. 42.67 லட்சம் கோடி ஆக இருக்கிறது. 

Richest States India Tamil nadu Maharashtra Rajasthan

