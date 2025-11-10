இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார கோவில்கள்.. முதல் இடத்தில் திருப்பதி கிடையாது.. எந்த கோவில்?

Top 7 Richest Temples In India: இந்திய அளவில் பணக்கார கோவில்களாக இருக்கும் டாப் 7 கோவில்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
புரி ஜெகந்நாதர் கோவில் ஒடிசா மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 15 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. மேலும், இக்கோவிலில் பல ரகசிய அறைகள் இருப்பதாகவும் தில் இரண்டு அறைகள் மட்டுமே திறப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
வைஷ்ணவி தேவி கோவில் ஜம்முவில் அமைந்திருக்கிறது. இக்கோவில் இப்பட்டியலின் இடத்தை பிடித்துள்ளது. இந்த கோவில் 1.2 டன்னுக்கு அதிகமான தங்கம் மற்றும் ஆண்டிற்கு ரூ. 500 கோடிக்கும் அதிகமாக வருமானம் ஈட்டுவதாக கூறப்படுகிறது.
பொற்கோவில் பஞ்சாப் மாநிலம் அம்ரிஸ்டரில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவில் சீக்கிய மக்கள் வழிபடும் கோவிலாக உள்ளது. இந்த கோவிலின் சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 600 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ஷீரடி சாய்பாபா கோவில்: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது ஷீரடி சாய்பாபா கோவில். இக்கோயிலின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 200 கோடி ரூபாய் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
குருவாயூர் கோவில்: கேரளவில் இருக்கும் குருவாயூர் கோவில் இந்த பட்டியலில் இக்கோவிலின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 2500 கோடி ரூபாய் என கூறப்படுகிறது.
திருப்பதி கோவில்: இந்த பட்டியலில் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது. இந்த கோவில் ஆண்டுக்கு ஆயிரம் கோடி கணக்கில் வருமானம் ஈட்டும். இக்கோவிலின் சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 2.5 லட்சம் கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ஸ்ரீ பத்மநாப சுவாமி கோவில்: இந்த பட்டியலின் முதல் இடத்தை ஸ்ரீ பத்மநாப சுவாமி கோவில் பிடித்துள்ளது. கேரளாவில் அமைந்திருக்கும் இக்கோவில், பல மர்மங்களை கொண்டுள்ளது. சொத்து மதிப்பு சுமார் 1 லட்சம் கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. மேலும், இக்கோவிலில் திறக்கப்படாத அறைகளை திறந்தால், திருப்பதி கோவிலை மிஞ்சும் அளவிற்கு சொத்து மதிப்பு இருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.