/Samsung முதல் Vivo வரை... ரூ.50,000க்குள் கிடைக்கும் டாப் 7 ஸ்மார்ட்போன்கள்

Best Smartphones Under Rs.50,000: ஸ்மார்ட்போன் வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்களா? உங்கள் பட்ஜெட் ரூ.50,000 ஆக இருந்தால், இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்.
இந்த ஆண்டில் நீங்கள் அவசியம் கவனிக்க வேண்டிய, ரூ. 50,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் தொகுப்பை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Samsung Galaxy A57 ஸ்மார்ட்போன், 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் மற்றும் 1900 nits பிரகாசத்துடன் கூடிய பெரிய 6.7-அங்குல Super AMOLED+ திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது Exynos 1680 செயலி மற்றும் Android 16 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. சாம்சங் நிறுவனம் இதற்கு ஆறு முக்கிய மென்பொருள் புதுப்பிப்புகளை (updates) வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளது. இது நீண்ட காலப் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற ஒரு வலுவான தேர்வாக அமைகிறது.
Samsung Galaxy S25 FE, உயர்தர வடிவமைப்பு மற்றும் சீரான தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகளுடன் வருகிறது. இதில் Exynos 2400 செயலி, Android 16 மற்றும் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் உட்பட மூன்று கேமராக்களைக் கொண்ட அமைப்பு ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இதன் AMOLED திரை மற்றும் மென்பொருள் சார்ந்த சிறப்பான அனுபவம் ஆகியவை, இத்தொலைபேசியின் ஈர்ப்பை மேலும் அதிகரிக்கின்றன.
சிறிய அளவிலான தொலைபேசிகளையும், தேவையற்ற மென்பொருள் நிரல்கள் அற்ற (clean software) அனுபவத்தையும் விரும்பும் பயனர்களுக்கு Google Pixel 10a ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாகும். இது Tensor G4 செயலி, Android 16 மற்றும் ஏழு ஆண்டுகளுக்கான மென்பொருள் புதுப்பிப்புகளுடன் வருகிறது. இந்தத் தொலைபேசியில் பிரகாசமான OLED திரை மற்றும் நம்பகமான கேமராக்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
OnePlus 15R ஸ்மார்ட்போன், Snapdragon 8 Gen 5 செயலியின் துணையுடன் முதன்மைத் தரத்திலான செயல்திறனை வழங்குகிறது. இது 165Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் மற்றும் 3600 nits பிரகாசத்துடன் கூடிய 6.83-அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இதில் உள்ள பிரம்மாண்டமான 7400mAh பேட்டரி மற்றும் 80W சார்ஜிங் வசதி ஆகியவை, ஸ்மார்ட்போனைத் தீவிரமாகப் பயன்படுத்தும் பயனர்களுக்கு இதை ஒரு சிறந்த தேர்வாக மாற்றுகின்றன.
OnePlus 13s ஸ்மார்ட்போன், சக்திவாய்ந்த Snapdragon 8 Elite செயலி மற்றும் Android 15-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OxygenOS 15 ஆகியவற்றுடன் வருகிறது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) மற்றும் 1600 nits வரையிலான பிரகாசத்துடன் கூடிய 6.32-அங்குல LTPO AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசி 50MP கேமரா அமைப்பையும், 80W வேகமான சார்ஜிங் வசதியையும் வழங்குகிறது.
Poco X8 Pro Max, கேமர்கள் (Gamers) மற்றும் அதிக செயல்திறனை எதிர்பார்க்கும் பயனர்களுக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது MediaTek Dimensity 9500s செயலியில் இயங்குகிறது. மேலும் 100W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய பிரம்மாண்டமான 9000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இதில் உள்ள 120Hz AMOLED திரை, மிகச் சிறந்த மற்றும் தடையற்ற கேமிங் அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
Vivo V70 கேமரா செயல்திறனில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறது. இதில் 50MP முதன்மை கேமரா, 3x ஆப்டிகல் ஜூம் வசதியுடன் கூடிய 50MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் 8MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவை அடங்கும். மேலும், இந்தத் தொலைபேசியில் 90W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 6500mAh பேட்டரியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நீங்கள் சிறந்த கேமிங் செயல்திறனை விரும்பினால், Poco X8 Pro Max ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். புகைப்படம் எடுப்பதற்கு (Photography) என்றால், Vivo V70 மற்றும் Google Pixel 10a ஆகிய மாடல்கள் தனித்து நிற்கின்றன. முன்னணித் தரத்திலான செயல்திறனை எதிர்பார்க்கும் பயனர்கள் OnePlus 13s அல்லது OnePlus 15R மாடல்களைப் பரிசீலிக்கலாம். Samsung Galaxy A57 மற்றும் S25 FE ஆகியவை நீண்டகாலத்திற்கான நம்பகமான மென்பொருள் ஆதரவையும், உயர்தர வடிவமைப்பையும் வழங்குகின்றன.