  நயன்தாரா த்ரிஷாவுக்கு ஆப்பு! 2025ல் தமிழ் சினிமாவை கலக்கிய புதுமுக நாயகிகள்!

நயன்தாரா த்ரிஷாவுக்கு ஆப்பு! 2025ல் தமிழ் சினிமாவை கலக்கிய புதுமுக நாயகிகள்!

2025 ஆம் ஆண்டில் தமிழ் சினிமாவில் புதுமுக கதாநாயகிகளாக அறிமுகமானவர்களில் சில முக்கியப் பெயர்கள் மற்றும் அவர்கள் நடித்த படங்கள் பற்றிய விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
1 /6

அஞ்சலி சிவரமன் (Anjali Sivaraman): அறிமுகப் படம்: Bad Girl (2025) கூடுதல் தகவல்: இது ஒரு வித்தியாசமான வயது வந்தோருக்கான (Coming-of-age) நாடகம். இவரது கதாபாத்திரம் சமுதாய விதிமுறைகளை சவால் செய்வதாக அமைந்தது.

2 /6

கீர்த்தி ஷெட்டி (Krithi Shetty): அறிமுகப் படம்: இவர் ஏற்கனவே தெலுங்கில் பிரபலமானவர். 2025ல் இவரது படங்கள் தமிழில் வெளியாகின. முக்கியப் படங்கள்: கார்த்தியுடன் வா வாத்தியார், பிரதீப் ரங்கநாதனுடன் LIK (Love Insurance Kompany).

3 /6

கயாடு லோஹர் (Kayadu Lohar): அறிமுகப் படம்: இவர் கன்னடம் மற்றும் மலையாளத் திரையுலகிலிருந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்தவர். இவரும் 2025ல் தமிழில் அறிமுகமானவர்களில் ஒருவர். முக்கியப் படங்கள்: அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் உருவான டிராகன் திரைப்படம்.

4 /6

ஸ்ரீலீலா (Sreeleela): அறிமுகப் படம் : தெலுங்கில் மிகப்பெரிய நட்சத்திரமாக இருக்கும் இவர், 2025 ஆம் ஆண்டில் தமிழில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த, சுதா கொங்கரா இயக்கிய பராசக்தி (திரைப்படத்தின் தலைப்பு மாற்றப்படலாம்) திரைப்படத்தில் நாயகியாக அறிமுகமானார்.

5 /6

ருக்மணி வசந்த் (Rukmini Vasanth): அறிமுகப் படம்: கன்னட சினிமாவில் பிரபலமான இவர், 2025ல் விஜய் சேதுபதியின் ஏஸ் (Ace) படம் மூலமாகவும், பின்னர் சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி (Madarasi) படம் மூலமாகவும் தமிழ் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார்.

6 /6

ஷிவத்மிகா ராஜசேகர் (Shivathmika Rajashekar): அறிமுகப் படம்: Aaromaley (ரொமாண்டிக் காமெடி) கூடுதல் தகவல்: இவர் ராஜசேகர் மற்றும் ஜீவிதா ஆகியோரின் மகள்.



