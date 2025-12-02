நயன்தாரா த்ரிஷாவுக்கு ஆப்பு! 2025ல் தமிழ் சினிமாவை கலக்கிய புதுமுக நாயகிகள்!

2025 ஆம் ஆண்டில் தமிழ் சினிமாவில் புதுமுக கதாநாயகிகளாக அறிமுகமானவர்களில் சில முக்கியப் பெயர்கள் மற்றும் அவர்கள் நடித்த படங்கள் பற்றிய விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
அஞ்சலி சிவரமன் (Anjali Sivaraman): அறிமுகப் படம்: Bad Girl (2025) கூடுதல் தகவல்: இது ஒரு வித்தியாசமான வயது வந்தோருக்கான (Coming-of-age) நாடகம். இவரது கதாபாத்திரம் சமுதாய விதிமுறைகளை சவால் செய்வதாக அமைந்தது.
கீர்த்தி ஷெட்டி (Krithi Shetty): அறிமுகப் படம்: இவர் ஏற்கனவே தெலுங்கில் பிரபலமானவர். 2025ல் இவரது படங்கள் தமிழில் வெளியாகின. முக்கியப் படங்கள்: கார்த்தியுடன் வா வாத்தியார், பிரதீப் ரங்கநாதனுடன் LIK (Love Insurance Kompany).
கயாடு லோஹர் (Kayadu Lohar): அறிமுகப் படம்: இவர் கன்னடம் மற்றும் மலையாளத் திரையுலகிலிருந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்தவர். இவரும் 2025ல் தமிழில் அறிமுகமானவர்களில் ஒருவர். முக்கியப் படங்கள்: அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் உருவான டிராகன் திரைப்படம்.
ஸ்ரீலீலா (Sreeleela): அறிமுகப் படம் : தெலுங்கில் மிகப்பெரிய நட்சத்திரமாக இருக்கும் இவர், 2025 ஆம் ஆண்டில் தமிழில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த, சுதா கொங்கரா இயக்கிய பராசக்தி (திரைப்படத்தின் தலைப்பு மாற்றப்படலாம்) திரைப்படத்தில் நாயகியாக அறிமுகமானார்.
ருக்மணி வசந்த் (Rukmini Vasanth): அறிமுகப் படம்: கன்னட சினிமாவில் பிரபலமான இவர், 2025ல் விஜய் சேதுபதியின் ஏஸ் (Ace) படம் மூலமாகவும், பின்னர் சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி (Madarasi) படம் மூலமாகவும் தமிழ் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார்.
ஷிவத்மிகா ராஜசேகர் (Shivathmika Rajashekar): அறிமுகப் படம்: Aaromaley (ரொமாண்டிக் காமெடி) கூடுதல் தகவல்: இவர் ராஜசேகர் மற்றும் ஜீவிதா ஆகியோரின் மகள்.