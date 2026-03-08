சிறந்த மனைவியாக திகழும் 7 ராசி பெண்கள் இவர்கள் தான்!

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்துவமான குணாதிசயங்கள் உள்ளன. அந்த வகையில், சில குறிப்பிட்ட ராசிகளை சேர்ந்த பெண்கள் திருமண வாழ்வில் மிக சிறந்த வாழ்க்கைத்துணையாக அமைவார்கள் என ஜோதிடம் கூறுகிறது.
ரிஷபம் சிறப்பான அறிவுத்திறன் கொண்ட ரிஷப ராசி பெண்கள், மற்றவர்கள் காட்டும் உண்மையான அன்பிற்கு அதிக மரியாதை கொடுப்பவர்கள். கணவர் காட்டும் சிறு அன்பிற்காக கூட, அவருக்கு எந்த எல்லைக்கும் சென்று உதவுவதற்குத் தயங்க மாட்டார்கள்.
விருச்சிகம் திருமண வாழ்வில் அளவற்ற விசுவாசமும், கணவர் மீது ஆழமான அன்பும் கொண்டவர்கள் விருச்சிக ராசி பெண்கள். குடும்பத்தில் எவ்வளவு பெரிய நெருக்கடிகள் வந்தாலும், தனது துணையை கடைசி வரை விட்டு கொடுக்காமல் உறுதியாக நிற்பார்கள்.
கன்னி கன்னி ராசி பெண்கள் சற்று பிடிவாத குணமும், கோபமும் கொண்டவர்களாக காணப்பட்டாலும், உள்ளுக்குள் அளவற்ற பாசம் வைத்திருப்பார்கள். கணவருக்காக எதையும் செய்யும் இவர்களின் ஆழமான அன்பு, எந்தவொரு சிறு சண்டையையும் எளிதில் காணாமல் போகச் செய்துவிடும்.
கடகம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தங்களை அழகாக மாற்றிக்கொள்ளும் குணம் கொண்டவர்கள் கடக ராசி பெண்கள். கணவருக்கும், குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் எந்த நேரத்திலும் உறுதுணையாக பக்கபலமாக நின்று அனைவரின் நன்மதிப்பையும் பெற்றுவிடுவார்கள்.
துலாம் உறவுகளுக்கு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்கள் துலாம் ராசி பெண்கள். திருமண வாழ்வில் எந்தவொரு சூழலிலும் கணவருடன் நீடித்த மற்றும் உண்மையான உறவை பேண வேண்டும் என்பதற்காக, தங்களது முழு அன்பையும் அர்ப்பணித்து செயல்படுவார்கள்.
மகரம் தங்களது லட்சியங்களுக்கும், சுதந்திரத்திற்கும் அதிக மதிப்பளிக்கும் நபர்கள் மகர ராசி பெண்கள். இவர்களது சுதந்திரத்தை புரிந்துகொள்ளும் ஒரு கணவர் அமைந்துவிட்டால், அவரை வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு குழந்தை போல அரவணைத்து பார்த்துக்கொள்வார்கள்.
மீனம் அதீத புத்திசாலித்தனமும், அனைவரையும் ஈர்க்கும் காந்த கண்ணும் கொண்டவர்கள் மீன ராசி பெண்கள். தங்கள் துணையின் உணர்வுகளை அவர்கள் சொல்லாமலேயே ஆழமாகப் புரிந்துகொண்டு செயல்படும் இவர்களது பண்பு, கணவரை எளிதில் கட்டிப்போட்டுவிடும்.