Best Induction Cooktops Under 5000 Rupee in India: ரூ.5,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கக்கூடிய டாப் 8 சிறந்த இன்டக்ஷன் அடுப்புகளின் பட்டியல் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, இவை தற்போது பற்றாக்குறையில் இருக்கும் எல்பிஜி சிலிண்டருக்கு மிகச் சிறந்த மாற்றாகும்.
Philips Viva Collection Induction Philips Viva Collection 2100 வாட் மின்சக்தியுடன் வருகிறது. 6 முன்னமைக்கப்பட்ட மெனுக்களுடன், இது சமையலை எளிதாகவும் பாதுகாப்பாகவும் ஆக்குகிறது. இதன் விலை ரூ.4,099 ஆகும்.
Prestige PIC 20 Induction இந்த Prestige PIC 20 இன்டக்ஷன் அடுப்பு 1600 வாட் மின்சக்தித் திறனுடன் வருகிறது. இது பொத்தான் அடிப்படையிலான கட்டுப்பாடுகளையும், தானியங்கி விசில் எண்ணிக்கைக் கருவி மற்றும் இந்தியச் சமையல் குறிப்பு மெனு விருப்பங்களையும் கொண்டுள்ளது. இதன் விலை ரூ.2,899 ஆகும்.
Bajaj IRX 220F Infrared Induction Bajaj நிறுவனத்தின் இந்த 2200 W இன்டக்ஷன் அடுப்பு, விரைவாகச் சமைப்பதற்கு மிகவும் சிறந்தது. இது 11 மின் சக்தி நிலைகளையும் (power levels), 3 முன்னமைக்கப்பட்ட சமையல் மெனுக்களையும் கொண்டுள்ளது. இதன் தொடு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் டிஜிட்டல் திரையின் உதவியால், இதை இயக்குவது மிகவும் எளிது. இதன் விலை ரூ.3,699 ஆகும்.
Havells 1600W Induction Cooktop Havells நிறுவனத்தின் இந்த 1600W இன்டக்ஷன் அடுப்பு, 9 விதமான சமையல் விருப்பங்களுடன் வருகிறது. இது பொத்தான்கள் மூலம் இயக்கும் வசதியைக் கொண்டுள்ளதால், கையாள்வதற்கு மிகவும் எளிதாக உள்ளது. இதில் டிஜிட்டல் திரை மற்றும் LED குறிகாட்டிகள் உள்ளன. அதிக வெப்பத்திலிருந்து பாதுகாக்கும் வசதி, பாத்திரத்தை தானாகவே கண்டறியும் வசதி மற்றும் தானாகவே அணைந்துவிடும் வசதி போன்ற பாதுகாப்பு அம்சங்களும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. இதன் விலை ரூ.3,499 ஆகும்.
Prestige PIC16.0 Induction Prestige PIC16.0 இன்டக்ஷன் அடுப்பின் வடிவமைப்பு மிகவும் நேர்த்தியாகவும் கச்சிதமாகவும் உள்ளது. எளிதான பொத்தான் கட்டுப்பாடுகள், தானியங்கி தொடக்க வசதி மற்றும் தானியங்கி மின்னழுத்த சீராக்கி போன்ற பாதுகாப்பு அம்சங்களை இது கொண்டுள்ளது. இதன் விலை ரூ.3,549 ஆகும்.
Havells Evo Cook TC20 Induction Havells Evo Cook TC20 ஆனது 2000 W மின்சக்தி மற்றும் 8 சமையல் விருப்பங்களுடன் வருகிறது. இது தொடு கட்டுப்பாடுகள், பல்வேறு மின்சக்தி மற்றும் வெப்பநிலை முறைகள், அத்துடன் 6000 V ட்ரிபிள் பாதுகாப்பு (Triple Surge Protection) போன்ற பாதுகாப்பு அம்சங்களையும் கொண்டுள்ளது. இதன் விலை ரூ.4,899 ஆகும்.
KENT Star Induction KENT Star Induction Cooktop 3000 வாட் மின்சக்தித் திறனுடன் வருகிறது. இது 6 முன்னமைக்கப்பட்ட மெனுக்கள், மைக்ரோகிரிஸ்டலின் கண்ணாடி மேற்பரப்பு மற்றும் feather-touch controls ஐ கொண்டுள்ளது. மேலும், அதிக வெப்பத்திலிருந்து பாதுகாத்தல் மற்றும் தானாகவே அணைந்துவிடும் வசதி போன்ற பாதுகாப்பு அம்சங்களையும் இது உள்ளடக்கியுள்ளது. இதன் விலை ரூ.4,399 ஆகும்.
Wonderchef Acura 1400W Single Induction Wonderchef நிறுவனத்தின் இந்த 1400 W இன்டக்ஷன் அடுப்பு, 11 முன்னமைக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளுடன் வருகிறது. இதில் புஷ் டச் கண்ட்ரோல்கள், மேம்பட்ட டுவல் லேயர் காயில் மற்றும் ஆட்டோமெட்டிக் ஆஃப் போன்ற பாதுகாப்பு அம்சங்கள் உள்ளன. இதில் ஒரு LED திரை இடம்பெற்றுள்ளது; மேலும், இதன் tempered glass வடிவமைப்பு இதனை நீடித்து உழைக்கக்கூடியதாக மாற்றுகிறது. இதன் விலை ரூ.2,198 ஆகும்.