10 லட்சம் தானா உங்க பட்ஜெட்? அப்போ இதுதான் டாப் சிறந்த கார்கள்

Top 5 Budget AC Cars : இந்தியாவில் கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்டது; மக்கள் வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து தப்பிக்கப் பல்வேறு வழிகளைத் தொடர்ந்து தேடி வருகின்றனர். வெயிலில் நிற்கும்போது காரின் உலோகக் கட்டமைப்பு பெரும்பாலும் சூடாகிவிடுவதால், வாகனம் ஓட்டுவது சில சமயங்களில் சங்கடமான அனுபவமாக மாறக்கூடும். இருப்பினும், சில பட்ஜெட் கார்களில் மிகவும் சிறந்த ஏசி அமைப்புகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன; இவை மிகக் கடுமையான வெப்பச் சூழலில்கூட, காரின் உட்புறத்தை இதமாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன.
இந்தியாவின் கோடைக்காலங்களில், குறிப்பாக ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில், வெப்பநிலை பெரும்பாலும் 45°C-ஐ எட்டக்கூடும். மாருதி சுஸுகி, ஹூண்டாய் மோட்டார் நிறுவனம் மற்றும் டாடா மோட்டார்ஸ் (Maruti Suzuki, Hyundai Motor Company, and Tata Motors) போன்ற வாகன உற்பத்தியாளர்கள், இந்தியச் சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் ஏசி (AC) செயல்திறனை வழங்குவதில் சிறந்து விளங்குகின்றனர்; அப்படி, இந்தப் பட்டியலில் சில எதிர்பாராத பெயர்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
Maruti Suzuki Swift ஏர் கண்டிஷனிங் செயல்திறன் என்று வரும்போது மாருதி சுஸுகி தொடர்ந்து முன்னணியில் உள்ளது. Maruti Suzuki Swift, பட்ஜெட் பிரிவில் சிறந்த ஏசி அமைப்புகளில் ஒன்றை வழங்குகிறது. மேலும், இந்தியாவில் அதிகம் விற்பனையாகும் காம்பாக்ட் ஹேட்ச்பேக்குகளில் ஸ்விஃப்ட்டும் ஒன்றாகும். சமீபத்திய மாடல்களில், அதிக சுற்றுப்புற வெப்பநிலையிலும் கூட வலுவான குளிரூட்டலை வழங்கும் உயர் திறன் கொண்ட கம்ப்ரஸர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த அமைப்பு காரின் உட்புறத்தை விரைவாகக் குளிர்விப்பதால், இந்திய கோடை காலத்திற்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைகிறது. ஸ்விஃப்ட்டின் விலை ₹5.78 லட்சம் முதல் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) தொடங்குகிறது.
Citroën C3X இந்தப் பட்டியலில் Citroën C3X ஒரு ஆச்சரியமான இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. சிட்ரோயன் அதன் சொகுசான பயணத்திற்காக அறியப்பட்டாலும், இந்தப் பிரிவில் மிகவும் திறமையான ஏசி அமைப்புகளில் ஒன்றையும் இது வழங்குகிறது. C3-ல், வெப்பமான காலநிலைகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட வெப்பமண்டலமயமாக்கப்பட்ட ஏர் கண்டிஷனிங் அமைப்பு உள்ளது. இது கடும் வெப்பத்திலும்கூட, காரின் உள்ளே 14 டிகிரிக்கும் குறைவான வெப்பநிலையை வழங்கும் திறன் கொண்டது. இது சிறந்த குளிரூட்டும் செயல்திறனை உறுதிசெய்து, இந்தப் பிரிவில் இதை ஒரு முன்னணி போட்டியாளராக ஆக்குகிறது. இதன் விலை ₹4.99 லட்சம் முதல் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) தொடங்குகிறது.
Hyundai Grand i10 Nios Hyundai Grand i10 Nios, அதன் திறமையான மற்றும் சக்திவாய்ந்த ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம் மூலம் காம்பாக்ட் ஹேட்ச்பேக் பிரிவில் தனித்து நிற்கிறது. மாருதி சுஸுகியைப் போலவே, ஹூண்டாயும் இந்தியாவின் முன்னணி OEM-களில் ஒன்றாகும். இதன் சிறிய கேபின் அளவு, விரைவான குளிரூட்டலுக்கு உதவுகிறது. அதே சமயம், ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், பின்புற ஏசி வென்ட்கள் மற்றும் சக்திவாய்ந்த ப்ளோவர் போன்ற அம்சங்கள் அனைத்துப் பயணிகளுக்கும் சீரான குளிரூட்டலை உறுதி செய்கின்றன. இது, வெப்பமான காலநிலையில் நகரப் பயணங்களுக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.
Maruti Suzuki Baleno மாருதி சுஸுகி அதன் சிறப்பான ஏசி செயல்திறனுக்காக நன்கு அறியப்படுகிறது. ₹5.99 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) முதல் விற்பனை விலையில் இருக்கும் இந்த Maruti Suzuki Baleno, அதன் பிரிவில் சிறந்த குளிரூட்டும் அமைப்புகளில் ஒன்றை வழங்குகிறது. இதில் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், பின்புற ஏசி வென்ட்கள் மற்றும் குளிரூட்டப்பட்ட க்ளோவ்பாக்ஸ் ஆகியவை பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் முக்கிய சிறப்பம்சமாக, உயர் ரக மாடல்களில் UV-கட் கிளாஸ் வழங்கப்படுகிறது. இது காரின் உட்புறத்தில் உள்ள வெப்பத்தைக் குறைத்து, ஒட்டுமொத்த குளிரூட்டும் திறனை மேம்படுத்துகிறது.
Tata Punch Tata Punch, மிகவும் திறமையான ஏர் கண்டிஷனிங் அமைப்புகளில் ஒன்றை வழங்குகிறது. இந்தியாவில் 4 மீட்டருக்கும் குறைவான நீளம் கொண்ட SUV-க்களில், இது ஏற்கனவே அதிகம் விற்பனையாகும் மாடல்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. இது 'ClimaTouch' தானியங்கி வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டு வசதியுடன் வருகிறது; இது கடும் வெப்பநிலையிலும் கூட காரின் உட்புறத்தை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. கூடுதல் வசதிக்காக, Punch மாடலில் பின்பக்க AC vents மற்றும் குளிர்ச்சியூட்டப்பட்ட 'Glovebox'-உம் இடம்பெற்றுள்ளன. இதன் 'Xpress Cool' செயல்பாடு, சில நிமிடங்களிலேயே காரை மிக விரைவாகக் குளிர்விக்கும் திறனைப் பெற்றுள்ளது. Punch மாடலின் விலை ₹5.64 லட்சத்திலிருந்து (Ex-showroom) தொடங்குகிறது.