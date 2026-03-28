பட்ஜெட் விலையில் அதிரடி அம்சங்கள்: இதுதான் சிறந்த டாப் போன்கள்

2026 ஆம் ஆண்டின் ஸ்மார்ட்போன் சந்தை, மலிவு விலையிலும் பிரீமியம் அம்சங்களை வழங்குவதில் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த வகையில் டிசைன், வேகம் மற்றும் நவீன ஏஐ (AI) தொழில்நுட்பம் என அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் ஏற்ற சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களைத் தரவரிசைப்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
இன்றைய வேகமான உலகில், விலை குறைவாகவும் அதேசமயம் 'ஃபிளாக்ஷிப்' (Flagship) போன்களுக்கு இணையான வேகத்தோடும் ஒரு போன் கிடைப்பது பெரிய விஷயம். அந்த வகையில் நீங்களும் அத்தகைய போன்களை தேடுகிறீர்கள் என்றால், இந்த பட்டியலை இங்கே சரிப்பார்க்கலாம்.  

Samsung Galaxy S25 FE முன்னணித் தர வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டமைப்பு சக்திவாய்ந்த முதன்மை மற்றும் செல்ஃபி கேமராக்கள் ஈர்க்கக்கூடிய பேட்டரி ஆயுள் One UI மென்மையும் உள்ளுணர்வுத் தன்மையும் கொண்டது ஏழு ஆண்டுகளுக்கான மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள்  

Google Pixel 9a கவர்ச்சிகரமான திரை சக்திவாய்ந்த முதன்மை மற்றும் செல்ஃபி கேமராக்கள் சிறப்பான மென்பொருள் ஏழு ஆண்டுகள் மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள்  

Nothing Phone (4a) நத்திங்கின் தனித்துவமான வடிவமைப்பு சிறப்பான திரை விளம்பரங்களற்ற Nothing OS பயனர் அனுபவம் விலைக்கு ஏற்ற மிகச்சிறந்த கேமராக்கள்

OnePlus 15R சிறப்பான செயல்பாடு சிறந்த பயனர் அனுபவம் மற்றும் நேர்த்தியான AI அம்சங்கள் மிக நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுள் அதிவேக சார்ஜிங்  

Xiaomi 15T Pro நேர்த்தியான வடிவமைப்பு மிகப்பெரிய திரை சக்திவாய்ந்த செயல்பாடு நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் விரைவான சார்ஜிங் சிறப்பான கேமரா அமைப்பு  

Xiaomi Poco F8 Pro சிறப்பான வடிவமைப்பு அம்சங்கள் சிறந்த செயல்திறன் மிக அதிவேக சார்ஜிங் திருப்திகரமான திரை மற்றும் ஒலிபெருக்கிகள்  

Motorola Edge 60 Pro சிறப்பான வடிவமைப்பு பயன்படுத்த எளிதான Android மென்பொருள் சிறந்த பேட்டரி ஆயுள் அருமையான திரை

Top best mid range phones flagship phones Samsung Galaxy S25 FE Google Pixel 9a OnePlus 15R

