ரூ.15,000க்கு கீழ் கிடைக்கும் சிறந்த 5ஜி போன்கள்; இதோ முழு பட்டியல்

₹15,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த மொபைல் போன்களின், பட்டியலை இங்கே காணலாம். இந்தப் பட்டியலில், ஒவ்வொரு தயாரிப்பு குறித்தும் விலை விவரங்கள், முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் உள்ளிட்ட விரிவானகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
Oppo K14x 5G MediaTek Dimensity 6300 | 6 GB RAM | 50 MP AI + 2 MP பின்பக்க கேமரா | 6500 mAh | 45W SuperVOOC சார்ஜிங் | 6.75 அங்குலங்கள் (17.15 செ.மீ) Flipkart : ₹12,999
Tecno Pova 7 5G MediaTek Dimensity 7300 Ultimate | 8 GB RAM | 50 MP பின்பக்க கேமரா | 13 MP முன்பக்க கேமரா | 6000 mAh | 45W அதிவேக சார்ஜிங் | 6.78 அங்குலங்கள் (17.22 செ.மீ) Amazon - ₹14,999
Moto G57 Power Snapdragon 6s Gen 4 | 8 GB RAM | 50 MP + 8 MP பின்பக்க கேமரா | 8 MP முன்பக்க கேமரா | 7000 mAh | 33W Turbo சார்ஜிங் | 6.72 அங்குலங்கள் (17.07 செ.மீ) Amazon - ₹14,048
Lava Play Ultra MediaTek Dimensity 7300 | 6 GB RAM | 64 MP + 5 MP பின்பக்க கேமரா | 13 MP முன்பக்க கேமரா | 5000 mAh | 33W அதிவேக சார்ஜிங் | 6.67 அங்குலங்கள் (16.94 செ.மீ) Amazon - ₹14,999
POCO M7 Plus Snapdragon 6s Gen 3 | 6 GB RAM | 50 MP பின்பக்க கேமரா | 8 MP முன்பக்க கேமரா | 7000 mAh | 33W அதிவேக சார்ஜிங் | 6.9 அங்குலங்கள் (17.53 செ.மீ) Amazon - ₹13,495
POCO M8 Snapdragon 6 Gen 3 | 6 GB RAM | 50 MP + 2 MP பின்பக்க கேமரா | 20 MP முன்பக்க கேமரா | 5520 mAh | 45W அதிவேக சார்ஜிங் | 6.77 அங்குலங்கள் (17.2 செ.மீ) Flipkart - ₹17,999
Moto G67 Power Snapdragon 7s Gen 2 | 8 GB RAM | 50 MP + 8 MP பின்பக்க கேமரா | 32 MP முன்பக்க கேமரா | 7000 mAh | 30W Turbo Power சார்ஜிங் | 6.7 அங்குலங்கள் (17.02 செ.மீ) Amazon - ₹15,739