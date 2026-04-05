ரூ. 30,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் போன்கள் எது தெரியுமா?

Best phones under Rs 30000 : இந்தியாவில் ரூ.30,000-க்கும் குறைவான விலையில், சிறந்த செயல்திறன், சக்திவாய்ந்த கேமராக்கள், நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் உயர்தர அம்சங்களைக் கொண்ட மிகச்சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றின் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
Motorola Edge 70 : Motorola Edge 70, அறிமுகமானபோது நிச்சயமாக ஒரு தனித்துவமான முத்திரையைப் பதித்தது. Apple iPhone Air-ஐத் தவிர்த்துப் பார்த்தால், தற்போது விற்பனையில் உள்ள ஸ்மார்ட்போன்களிலேயே இதுவே மிக மெல்லிய வடிவமைப்பு கொண்ட மாடலாகத் திகழ்கிறது; இந்த ஆண்டில் விற்பனைக்கு வந்துள்ள மிகச் சில, உண்மையான 'நடுத்தர விலைப்பிரிவு' (mid-range) ஸ்மார்ட்போன்களில் ஒன்றாக இது இடம்பிடித்துள்ளது.
Realme P4 Power: Realme போனின் P-வரிசையில் புதிதாக இணைந்துள்ள P4 Power மாடல், தனித்துவமாகத் திகழ்வதுடன் மிகுந்த மதிப்பையும் வழங்குகிறது. வழக்கமான திறனைவிட மிக அதிகமான, 10,001mAh அளவு கொண்டது. மேலும், இது தூசி மற்றும் நீர் ஊடுருவலைத் தடுக்கும் வகையில் IP68 மற்றும் IP69 தரச்சான்றுகளையும் பெற்றுள்ளது.
Realme P4 Pro: Realme P4 Pro மற்றும் P4 Power ஆகிய இரண்டு சாதனங்களும் ஒரே நிறுவனத்தின் ஒரே வரிசையைச் சேர்ந்தவையாக இருந்தபோதிலும், இவை ஒன்றுக்கொன்று முற்றிலும் மாறுபட்டவையாக உள்ளன. இந்தச் சாதனம் 7.68 மி.மீ என்ற மிகக் குறைந்த தடிமனுடன் மிகவும் நேர்த்தியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது; இத்தொலைபேசியில் 4D-வளைவு கொண்ட AMOLED திரை பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
iQOO Neo 10R: iQOO Neo 10R தனித்துவமான மேற்பரப்பு அமைப்புகளையும், இரு-வண்ண (dual-tone) பூச்சையும் கொண்டுள்ள இதன் மிக எளிய வடிவமைப்பு, இளைஞர்களைக் கவரும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இந்த வழிகாட்டியில் இடம்பெற்றுள்ள பிற சாதனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், Neo 10R ஒரு அடிப்படை நிலையிலான IP65 தரச்சான்றையே பெற்றுள்ளது.
Infinix GT 30 Pro: iQOO-வைப் போலல்லாமல், இந்த போன் அதன் வடிவமைப்பால் கேமிங்கையே பறைசாற்றுகிறது, மேலும் உங்கள் கேமிங் அனுபவத்தை மேம்படுத்த இரண்டு கூடுதல் கெப்பாசிட்டிவ் பட்டன்களையும் கொண்டுள்ளது. இது அனைத்தும் சைபர் தீம் கொண்ட, கேமர்களை மையமாகக் கொண்ட வடிவமைப்பில் தொடங்குகிறது.
Motorola Edge 60 Pro: Motorola Edge 60 Pro-வை நீங்கள் ரூ. 29,999 என்ற குறைந்த விலையிலேயே பெற்றுக்கொள்ளலாம். இந்தச் சாதனம் பல்வேறு விதமான வடிவமைப்புகளில் கிடைக்கிறது; இந்தத் தொலைபேசியானது IP68 மற்றும் IP69 தரமதிப்பீடுகளையும், MIL-STD-810H சான்றிதழையும் பெற்றிருப்பதால், அதன் வெளிப்புற வடிவமைப்புகள் மிகுந்த நீடித்து உழைக்கக்கூடியவையாக உள்ளன.