Best Phones To Play BGMI: ₹50,000க்குள் மிரட்டலான கேமிங் போன்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ

நீங்கள் BGMI (Battlegrounds Mobile India) விளையாட்டைத் தீவிரமாக விளையாடுபவராகவும், உயர்தர வரைகலை (graphics), சீரான பிரேம் விகிதங்கள் மற்றும் நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுள் ஆகியவற்றை வழங்கும் ஒரு ஸ்மார்ட்போனைத் தேடுபவராகவும் இருந்தால், உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி உள்ளது. 
₹50,000-க்குள் அமைந்த பட்ஜெட்டிற்குள், முதன்மைத் தரத்திலான (flagship-level) செயல்திறனுடன் கூடிய மிகச்சிறந்த கேமிங் அனுபவத்தை வழங்கும் பல ஸ்மார்ட்போன்கள் தற்போது கிடைக்கின்றன. இங்கே, BGMI விளையாடுவதற்குச் சிறந்த தேர்வுகளாக அமையக்கூடிய சில மிகச்சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களைப் பற்றி இங்கே காணலாம்.

Nothing Phone (3) - ₹47,850 Nothing Phone (3) ஆனது, உயர்தர கேமிங் திறன்களுக்குப் பெயர் பெற்ற Snapdragon 8s Gen 4 செயலியைக் கொண்டுள்ளது. இது Adreno 825 GPU மற்றும் Cortex-A720 CPU ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது; இதன் மூலம் BGMI போன்ற விளையாட்டுகளில் உயர்தர graphics நிலையான FPS-ஐயும் இது வழங்குகிறது. இந்த போன் 5150mAh பேட்டரி மற்றும் 65W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியைக் கொண்டுள்ளது; இதனால், நீண்ட நேர கேமிங் அமர்வுகளின்போதும் பேட்டரி ஆயுள் குறித்த கவலைக்கே இடமிருக்காது.

Realme GT 7 Pro - ₹49,999 நீங்கள் அதிக செயல்திறனைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், Realme GT 7 Pro ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இது Snapdragon 8 Elite செயலி மற்றும் Adreno 830 GPU-வைக் கொண்டுள்ளது; இவற்றின் உதவியால், BGMI விளையாட்டை 'Ultra' அமைப்புகளில்கூட மிக எளிதாக இயக்க முடியும். 6.78-அங்குல LTPO AMOLED திரை மற்றும் 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் ஆகியவை கேமிங் அனுபவத்தை மிகவும் மென்மையாக மாற்றுகின்றன.

Google Pixel 9a - ₹38,830 Pixel 9a ஆனது Google Tensor G4 செயலியுடன் வருகிறது. இந்தத் தொலைபேசி சீரான மற்றும் நிலையான செயல்திறனை வழங்குகிறது. 6.3-அங்குல P-OLED திரை, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் மற்றும் 5100mAh பேட்டரி ஆகியவை இஇதில் உள்ளது. இதன் தூய்மையான Android அனுபவம், கேமிங்கின் போது குறைவான தாமதத்தையும் மேம்பட்ட செயல்திறன் ஒருங்கிணைப்பையும் வழங்குகிறது.

Oppo Reno 15 5G - ₹45,999 Oppo Reno 15 5G ஆனது Snapdragon 7 Gen 4 செயலியைக் கொண்டுள்ளது; இது நடுத்தர-நிலை கேமிங்கிற்குச் சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இது 6500mAh பேட்டரி மற்றும் 80W சார்ஜிங் ஆதரவுடன் வருகிறது. 120Hz திரை மற்றும் ColorOS 16 ஆகியவற்றுடன், இந்தத் தொலைபேசி மிகச் சீரான கேமிங் அனுபவத்தை வழங்குகிறது.

OnePlus 13R - ₹39,999 OnePlus 13R ஆனது Snapdragon 8 Gen 3 சிப்செட்டைக் கொண்டுள்ளது; இது BGMI போன்ற விளையாட்டுகளை உயர் அமைப்புகளில் (High settings) எவ்விதத் தடையுமின்றி இயக்கும் திறன்பெற்றது. இதன் Adreno 750 GPU மிகச்சிறந்த வரைகலைத் துல்லியத்தை (Graphics rendering) வழங்குகிறது. 6.78-அங்குல LTPO 4.1 AMOLED திரை மற்றும் 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் ஆகியவை கேமிங் அனுபவத்தை மேலும் மேம்படுத்துகின்றன. OxygenOS 15-ம் ஒரு மென்மையான மற்றும் நேர்த்தியான அனுபவத்தை வழங்குகிறது.

பராபவ புத்தாண்டு ராசிபலன் 2026: எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கூரையை பிச்சிக்கிட்டு கொட்டும்! முழு ராசிபலன் இதோ