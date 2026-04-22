ரூ.20,000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த ஸ்மார்ட் டிவிகள் இதுதான்

4K, QLED, Google TV மற்றும் Dolby ஆடியோ அம்சங்களுடன் கூடிய, ₹20,000-க்கும் குறைவான விலையிலான சிறந்த ஸ்மார்ட் தொலைக்காட்சிகளை ஆராயுங்கள். இந்தியாவில் கிடைக்கும் சிறந்த பட்ஜெட் தேர்வுகளைப் பாருங்கள்.
Blaupunkt 108 cm 43 inches இந்த Blaupunkt 43-அங்குல Quantum Dot Series 4K Ultra HD QLED TV-யின் விலை ரூ. 19,499 ஆகும்; இது HDR10+ ஆதரவுடன் கூடிய QLED திரையை வழங்குகிறது. இது Google TV இயங்குதளத்தில் செயல்படுவதுடன், பல்வேறு செயலிகள் மற்றும் ஸ்ட்ரீமிங் சேவைகளையும் ஆதரிக்கிறது. மேம்பட்ட ஒலி வெளியீட்டிற்காக, இந்தத் தொலைக்காட்சியில் Dolby Digital Plus மற்றும் DTS TruSurround அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், சிறந்த ஒலித் திறனை வழங்குவதற்காக CyberSound Gen2 தொழில்நுட்பமும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
Philips 108 cm 43 inches Philips-இன் 43-அங்குல 6100 Series Full HD Smart LED TV-இன் விலை ரூ. 19,999 ஆகும்; இது சட்டமற்ற (frameless) திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது Google TV இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறதுடன், Prime Video, Netflix, Zee5 மற்றும் Sony LIV போன்ற செயலிகளையும் ஆதரிக்கிறது. இணைப்பு வசதிக்காக, இந்தத் தொலைக்காட்சியில் Chromecast, Google Voice Assistant மற்றும் Dual Band Wi-Fi ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், இணக்கமான சாதனங்களுக்கான 'Display Mirroring' வசதியையும் இது ஆதரிக்கிறது.
Acer 100 cm 40 inches இந்த Acer 40-அங்குல Ultra I Series FHD Smart LED TV-யின் விலை ரூ. 15,999 ஆகும்; இது நவீன தோற்றத்தை அளிக்கும் வகையில் சட்டமற்ற (frameless) வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது Android 14-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Google TV இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது, மேலும் Netflix, Prime Video, YouTube மற்றும் Disney+ Hotstar போன்ற செயலிகளை ஆதரிக்கிறது. சிறந்த படத் தரத்தை வழங்குவதற்காக, இந்தத் தொலைக்காட்சியில் 'Micro Dimming' வசதியுடன் கூடிய Quad-core செயலி இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், மின்சாரத்தைச் சேமிப்பதற்காக இதில் 'Screen Saver' மற்றும் 'ECO mode' வசதிகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
VW 109 cm 43 inches இந்த VW 43-அங்குல 4K Ultra HD Smart QLED TV-யின் விலை ரூ. 19,999 ஆகும்; இது HDR10+ மற்றும் பரந்த வண்ண வரம்பைக் கொண்ட QLED திரையை வழங்குகிறது. இது Android 14-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Google TV இயங்குதளத்தில் செயல்படுவதுடன், பல்வேறு செயலிகள் மற்றும் ஸ்ட்ரீமிங் சேவைகளையும் ஆதரிக்கிறது. இந்தத் தொலைக்காட்சியானது, எளிதாகக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு உதவும் வகையில் 'Web Touch Remote' மற்றும் குரல் உதவியாளர் வசதியுடன் வருகிறது. மேலும், படத் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக இது 'Uni Lucent' தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்துகிறது.
TCL 101 cms 40 inches இந்த TCL 40-இன்ச் Full HD Smart QLED TV-யின் விலை ரூ. 18,490 ஆகும்; இது மேம்பட்ட வண்ணத் துல்லியத்துடன் கூடிய QLED திரையை வழங்குகிறது. இது Google TV இயங்குதளத்தில் செயல்படுவதுடன், Prime Video, Netflix, Hotstar மற்றும் Zee5 போன்ற செயலிகளையும் ஆதரிக்கிறது. அடிப்படைச் செயல்பாடுகளுக்காக, இந்தத் தொலைக்காட்சியில் 1 GB RAM, 8 GB சேமிப்பகம் மற்றும் 64-bit Quad Core செயலி ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், வசதியான பார்வை அனுபவத்தை உறுதிசெய்யும் வகையில் Wi-Fi ஆதரவு, Google Assistant மற்றும் பல்வேறு கண் பாதுகாப்பு அம்சங்களும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
Toshiba 100 cm 40 Inches இந்த Toshiba 40-அங்குல HD Ready Smart LED TV-யின் விலை ரூ. 17,999 ஆகும்; இது அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற தெளிவான காட்சிகளை வழங்குகிறது. படத் தரத்தை மேம்படுத்த இது REGZA Engine-ஐப் பயன்படுத்துகிறது. சிறந்த ஒலி வெளியீட்டிற்காக, இந்தத் தொலைக்காட்சி Dolby Audio மற்றும் DTS Virtual X ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. இது VIDAA OS-இல் இயங்குகிறது; மேலும், தடையற்ற கேமிங் அனுபவத்தை வழங்க இதில் 'Game Mode' வசதியும் இடம்பெற்றுள்ளது.
Hisense 100 cm 40 Inches இந்த Hisense 40-அங்குல FHD ஸ்மார்ட் TV-யின் விலை ரூ. 16,999 ஆகும்; இது HDR10 ஆதரவுடன் கூடிய Full HD திரையை வழங்குகிறது. குறைந்த தெளிவுத்திறன் கொண்ட உள்ளடக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தும் 4K AI upscaler இதில் இடம்பெற்றுள்ளது. சிறந்த ஒலி வெளியீட்டிற்காக, DTS Virtual X தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய 20W ஸ்பீக்கர்களை இந்த TV கொண்டுள்ளது. இது VIDAA OS-இல் இயங்குவதுடன், எளிதாகக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு AI Sports Mode மற்றும் Voice Remote வசதியுடனும் வருகிறது.