விஜய் ஹசாரே கோப்பை: அதிக விக்கெட் எடுத்த டாப் 5 பௌலர்கள்... CSK வீரரும் இருக்காரே!

Vijay Hazare Trophy 2026: நடந்து முடிந்த விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் அதிக விக்கெட்டை எடுத்தவர்கள் பட்டியலில் முதல் ஐந்து இடங்களை பிடித்த டாப் பந்துவீச்சாளர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
உள்நாட்டு ஒருநாள் போட்டி தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பையை, 2025-26 சீசனில் விதர்பா வென்றுள்ளது. இந்நிலையில், இத்தொடரில் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்திய பந்துவீச்சாளர்கள் அடுத்து நிச்சயம் இந்திய அணிக்கு விளையாட வாய்ப்பை பெறுவார்கள்.
2025-26 சீசனின் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடர் கடந்த டிசம்பர் 24ஆம் தேதி தொடங்கியது. நாடு முழுவதும் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்ற இந்த தொடர் நேற்றுடன் (ஜன. 18) நிறைவுபெற்றது.
2025-26 விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரை விதர்பா அணி வென்றது. முதல்முறையாக விதர்பா விஜய் ஹசாரே கோப்பையை வென்றுள்ளது. இரண்டாவது இடத்தை சௌராஷ்டிரா அணி பிடித்தது.
அந்த வகையில், 2025-26 விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்திய டாப் பந்துவீச்சாளர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
சௌராஷ்டிரா அணியின் சேத்தன் சக்காரியா, கர்நாடகா அணியின் அபிலாஷ் ஷெட்டி, மகாராஷ்டிராவின் ராமகிருஷ்ண கோஷ், கர்நாடகாவின் வாசுகி கௌஷிக் ஆகியோர் தலா 17 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளனர். இதில் சக்காரியா மட்டும் 8 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார், மற்ற அனைவரும் 7 போட்டிகளில் விளையாடினார்கள். இந்த நான்கு பேரும் அதிக விக்கெட்டை கைப்பற்றியவர்கள் பட்டியலில் 5வது இடத்தை பிடித்தனர். இதில் ராமகிருஷ்ண கோஷ் ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடுகிறார்.
விதர்பா அணியின் நசிக்கேட் பூட்டே 9 போட்டிகளில் விளையாடியும், டெல்லி அணியின் பிரின்ஸ் யாதவ் 8 போட்டிகளில் விளையாடியும் தலா 18 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளனர். இந்த இரண்டு பேரும் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்தியவர்கள் பட்டியலில் 4வது இடத்தை பிடித்துள்ளனர். பிரின்ஸ் யாதவ் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்.
விதர்பா அணி வீரரான யஷ் தாக்கூர், 9 போட்டிகளில் 19 விக்கெட்டை கைப்பற்றி அதிகம் விக்கெட் எடுத்தவர்கள் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளார். இவர் தற்போது ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.
ஆந்திரா அணி வீரர் சத்யநாராயண ராஜூ, உத்தர பிரதேச அணி வீரர் ஷீஷன் அன்சாரி ஆகியோர் 21 விக்கெட்டை கைப்பற்றி தொடரில் அதிக விக்கெட் எடுத்தவர்கள் பட்டியலில் 2வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் ஷீஷன் அன்சாரி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் இடம்பெற்றுள்ளார்.
சௌராஷ்டிரா அணி வீரர் அன்குர் பன்வார் 10 போட்டிகளில் விளையாடி 25 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளார். இவர்தான் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் அதிக விக்கெட்டை எடுத்தவர் ஆவார்.