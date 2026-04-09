2026ன் முதல் 3 மாதத்தில்..அதிகம் வசூலித்த படங்கள்! லிஸ்டில் ஒரு இந்திய படம்..

Top Grossing Films Of 2026 : 2026ஆம் ஆண்டில், எதிர்பாராத சில திரைப்படங்கள் வெளியாகி அவை நிறைய வசூல் செய்தன. தமிழில் இதுவரை எந்த பெரிய படங்களும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், இந்தி உள்ளிட்ட பிற மொழிகளில் வெளியான படங்கள் வசூலில் சாதனை செய்துள்ளன. அப்படி, உலகளவில் அதிகம் வசூலித்த படங்களின் லிஸ்டை இங்க்கு பார்ப்போம்.
ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் உருவாகியிருந்த படம், துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் திரைப்படம். இந்த படத்தை, ஆதித்யா தார் இயக்கியிருந்தார். இது, 4 மணி நேரம் வரை நீண்ட ஆக்ஷன் த்ரில்லர் திரைப்படம் ஆகும். இந்த படம் வெளியான சில நாட்களிலேயே சுமார் ரூ.1640 கோடி வரை வசூலித்திருக்கிறது. 2026ல் வெளியான திரைப்படங்களின்லிஸ்டில் இதுவும் இருக்கிறது.
டாப்பில், பெக்ஸாசு 3 என்கிற சீன மொழி படம் இருக்கிறது. இந்த படம் உலகளவில் அமெரிக்க டாலர்களின் மதிப்பின் படி 638 மில்லியன் கலெக்ட் செய்துள்ளது.
ரயான் காஸ்லிங் நடித்திருந்த ப்ராஜெக்ட் ஹெயில் மேரி திரைப்படம், உலகளவில் அமெரிக்க டாலர்களில் சுமார் 420 மில்லியன் வரை வசூலித்துள்ளது. அதிகம் வசூலித்த உலக படங்களில், இந்த படம் 2வது இடத்தில் உள்ளது.
சூப்பர் மாரியோ திரைப்படம், உலகளவில் 372 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் வரை வசூலித்திருக்கிறது.
ஹாப்பர்ஸ் திரைப்படம் இந்த லிஸ்டில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. இந்த படம் மொத்தம் 332மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் வரை வசூலித்திருக்கிறது.
மார்கோ ராபி நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும்ன் படம், வதரிங் ஹைட்ஸ். இந்த படம், உலகளவில் அதிகம் வசூலித்திருக்கும் திரைப்படங்களின் லிஸ்டில் 5வது இடத்தில் இருக்கிறது. இது செய்த மொத்த வசூல், சுமார் (அமெரிக்க டாலர்களின் படி) 239 மில்லியன் ஆகும்.
ஸ்கிரீம் 7 திரைப்படம், உலகளவில் அமெரிக்க டாலர்களின் மதிப்பின் படி 209 மில்லியன் வரை வசூலித்திருந்தது.