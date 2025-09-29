டாப் ஹீரோக்கள் நடித்து 2007ல் வெளிவந்த சூப்பர் ஹிட் தமிழ் படங்கள்!

2007 With Super Hit Tamil Movies: 2007ல் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களை அதிர்ச்சியுடன் கவர்ந்தது! ஒரே வருடத்தில் ரஜினி, விஜய், அஜித், சூர்யா, தனுஷ் – அனைத்து டாப் ஹீரோக்களும் ஹிட் படங்களில் களமிறங்கினார்கள்!
2007 With Super Hit Tamil Movies: சிவாஜி, போக்கிரி, பில்லா, பொள்ளாதவன், வேல் போன்ற படங்கள் வெற்றிப் படைத்தன. இந்த படங்கள் குடும்பம், காதல், ஆக்ஷன், நகைச்சுவை என எல்லா சுவாரஸ்யங்களையும் ஒரே சூப்பர் ஹிட் வருடத்தில் கொடுத்தன.
2007 ஆம் ஆண்டில் வெளியான சூப்பர் ஹிட் தமிழ் திரைப்படங்கள்.
சிவாஜி ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளிவந்த சிவாஜி, பணக்காரராகி ஏழைகளுக்காக போராடும் கதையை மையமாகக் கொண்டது. ஷங்கர் இயக்கத்தில், ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையமைத்த இந்த படம் சூப்பர் ஹிட்டாகி ரசிகர்களை கவர்ந்தது.
போக்கிரி விஜய் - அசின் இணைந்த போக்கிரி, ஆக்ஷன் மசாலா படம். போலீஸ் வேடத்தில் விஜயின் நடிப்பு ரசிகர்களால் வரவேற்கப்பட்டது. பிரபுதேவா இயக்கத்தில் உருவான இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபிஸில் வெற்றி கண்டது.
பில்லா அஜித் நடிப்பில் வெளிவந்த பில்லா, அதே பெயரில் வெளிவந்த பழைய படத்தின் ரீமேக். ஸ்டைலான கதாபாத்திரத்திலும், சுவாரஸ்யமான கதைமாந்தரங்களுடனும் அஜித் ரசிகர்களை கவர்ந்தார்.
பொள்ளாதவன் தனுஷ் நடித்த பொள்ளாதவன், ஒரு சாதாரண இளைஞனின் வாழ்க்கையில் பைக் எவ்வாறு பிரச்சினைகளையும் தீர்வுகளையும் தருகிறது என்பதைச் சொன்னது. விறுவிறுப்பான கதைமாந்தரம் கொண்ட படம்.
வேல் சூர்யா இரட்டை வேடத்தில் நடித்த வேல், குடும்ப பிணக்குகளைச் சுற்றி நெடுக நடந்தது. குடும்ப உணர்ச்சிகளும், சகோதரர்களின் பாசமும் இந்த படத்தில் முக்கியமாகக் காட்டப்பட்டன.
சென்னை 600028 வேணு, பிரேம்ஜி உள்ளிட்ட இளம் நடிகர்களுடன் வெளிவந்த இந்த படம், கிரிக்கெட் மற்றும் நண்பர்களின் வாழ்க்கையை நகைச்சுவையாகச் சொன்னது. யுவன் ஷங்கர் ராஜாவின் பாடல்களும் ஹிட்டானது.
பருத்தி வீரன் அமீர் இயக்கத்தில் கார்த்தி - பிரியாமணி நடித்த பருத்தி வீரன், கிராமத்து கதையும், காதலும், உணர்ச்சிகளும் கலந்த படம். அதன் வலிமையான கதை சொல்லலும், நடிப்பும் தேசிய அளவில் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.