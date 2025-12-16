English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • மார்கழி மாதம்: பிறக்கப்போகுது விடிவு காலம்.. 5 ராசிகளுக்கும் அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்

மார்கழி மாதம்: பிறக்கப்போகுது விடிவு காலம்.. 5 ராசிகளுக்கும் அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்

Margazhi Rasi Palan: மார்கழி மாதம் தொடங்கிய நிலையில், சில ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

டிசம்பர் 16ஆம் தேதியான இன்று முதல் ஜனவரி 15ஆம் தேதி வரை மார்கழி மாதம் நீடிக்கிறது. இந்த நாட்களில் குறிப்பிட்ட சில ராசிளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும் என கூறப்படுகிறது.

 
1 /7

தமிழ் மாதங்களில் மிகவும் மங்களகரமான மாதமாக மார்கழி பார்க்கப்படுகிறது. மார்க்ழி மாதம் இன்று (டிசம்பர் 16)  தொடங்கிய நிலையில், ஜனவரி 15ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும்.  இந்த மார்கழி மாதத்தில் சூரியன் விருச்சிக ராசியில் இருந்து வெளியேறி, தனுசு ராசிக்கு பெயர்ச்சித்துள்ளார்.      

2 /7

ஜனவரி 16ஆம் தேதி சூரிய பகவான் தனுசு ராசியில் தான் இருப்பார்.  சூரியனின் இந்த பெயர்ச்சியால் மார்கழி மாதத்தில் சில ராசிகளுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது.     

3 /7

இந்த மார்கழி மாதத்தில் சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ செழிப்பு, தொழிலில் முன்னேற்றம், வருமானம் உயர்வது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, எந்தெந்த ராசிகளுக்கு மார்கழி மாதம் சிறப்பாகவும், நேர்மறை ஆற்றலையும் கொடுக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.    

4 /7

சிம்மம் - சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மார்கழி மாதம் ரொம்ப சாதகமாக இருக்கும். திருமண தடைகள் இந்த மாதத்தில் நீங்கி, 2026ஆம் ஆண்டில் திருமணம் கைகூடலாம். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.  நிதி நிலைமை மேம்படும். நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த ஒருசில கடன் பிரச்னை தீரும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். முதலீடுகள் மூலம் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள்.   

5 /7

தனுசு - சூரியன் தனுசு ராசியில் சஞ்சரிப்பதால், மார்கழி மாதம் உங்களுக்கு மிகவும் சூப்பராக இருக்கும். தடையின்றி எடுத்த காரியங்களை முடிப்பீர்கள். நீண்ட நாட்களாக கிடப்பில் போடப்பட்ட வேலைகளையும் சரியாக முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். நீங்கள் எடுக்கும் புதிய முயற்சிகள் வெற்றி அடையும். மாணவர்கள் தேர்வுகளை சிறப்பாக எழுதி முடிப்பீர்கள்.  

6 /7

துலாம் - துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மார்கழி மாதம் சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் தொழிலில் குறைந்த முயற்சியுடன் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு விடாமுயற்சிகளுக்கு நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்கும். உங்களது பயணம் லாபத்தை தரும். குடும்பத்தில்  மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். சுப காரியங்கள் நடக்கும். வருமானம் உயர வாய்ப்புள்ளது. மேலும், வெளிநாடுகளுக்கு பணி நிமித்தமாக செல்வீர்கள். உறவினர்கள் வீட்டில் வருவார்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.  

7 /7

மேஷம் - மேஷ ராசியின் 9வது வீட்டிற்கு சூரியன் செல்ல உள்ளார். இதன் காரணமாக,  மார்கழி மாதத்தில் மேஷ ராசிக்காரர்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் வெற்றியை தரும். தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். வருமானத்தில் உயர்வு ஏற்படும்.  மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு  மார்கழி மாதம் முழுவதும் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும்.  மாணவர்கள் படிப்பில் வெற்றி பெறுவார்கள். வெளிநாடுகளில் வேலை பார்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வரும். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள்.   

Margazhi Rasi Palan Margazhi Margazhi Rasi Palan 2025 Margazhi Month Zodiac Signs Lucky zodiac signs Margazhi lucky zodiac signs

Next Gallery

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இனி மாதா மாதம் இதை வழங்குவது கட்டாயம்: வங்கிகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு