  • Samsung முதல் Google Pixtel வரை.. இதுதான் டாப் 5 ஸ்மார்ட்போன்கள், முழு பட்டியல் இதோ

5 Best Android Phones Of 2025: சிறந்த செயல்திறன், கேமரா தரம், பேட்டரி ஆயுள் அடிப்படையில் ஸ்மார்ட்போன்களைத் தரவரிசைப்படுப்படுகிறது. அதன்படி 2025ல் வெளியான ஸ்மார்ட்போன்களில் சிறந்த ஆண்ட்ராய்டு போன்கள் எவை என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Google Pixel 9a - விலை - ரூ.44,999 Google Pixel 9a ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய சிறப்பம்சங்களை பற்றி பேசுகையில், இதில் 6.3-இன்ச் Actua pOLED, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம், 2,700 நிட்ஸ் பிரகாசம் உள்ளன. கூகுள் டென்சர் G4 (4nm) - AI பணிகளுக்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டது. லேட்டஸ்ட் ஆண்ட்ராய்டு 15 (Android 15) உள்ளது. 5,100mAh பேட்டரி, 23W வயர்டு மற்றும் 7.5W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதி உள்ளது.

Samsung Galaxy Z Flip7 - விலை - ரூ.1,09,999 Samsung Galaxy Z Flip7 ஆனது 4.1 இன்ச் கவர் டிஸ்ப்ளே, மேம்படுத்தப்பட்ட 50MP பிரதான கேமரா, புதிய XNOS 2500 சிப்செட், 4300mAh பேட்டரி மற்றும் Android 16 அடிப்படையிலான One UI 8 உடன் கூடிய AI அம்சங்களுடன் வருகிறது.

Samsung Galaxy Z Fold7 - விலை - ரூ.1,63,499 இந்த போனின் சிறப்பம்சம் இதன் ஸ்கிரீன் தான். போனை விரிச்சா 8.0-இன்ச் கொண்ட பிரம்மாண்டமான Dynamic AMOLED 2X டிஸ்ப்ளே இருக்கிறது. 2600 nits பிரைட்னஸ், 200MP மெயின் கேமரா, 12MP அல்ட்ரா வைட் மற்றும் 10MP டெலிபோட்டோ லென்ஸ் உள்ளது. 4,400mAh பேட்டரி, 25W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் கிடைக்கும்.

Google Pixel 10 Pro - விலை - ரூ.79,999 6.28 இன்ச் அமோலெட் (AMOLED) டிஸ்பிளே, ஃபுல்எச்டிபிளஸ் (FHD+) ரெசொலூஷன் மற்றும் 120 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கிடைக்கும். 48 எம்பி மெயின் கேமரா + 13 எம்பி அல்ட்ரா வைடு கேமரா கிடைக்கிறது. 13 எம்பி செல்பீ கேமராவும் இதில் கிடைக்கிறது. 8 ஜிபி ரேம் கிடைக்க உள்ளது. மேலும், 5100 mAh பேட்டரியை கொடுக்க உள்ளது.

Samsung Galaxy S25 Ultra - விலை - ரூ.1,07,250 Samsung இன் Galaxy S25 Ultra 6.9-இன்ச் QHD+ Dynamic AMOLED 2X திரையைக் கொண்டுள்ளது. Qualcomm இன் சக்திவாய்ந்த Snapdragon 8 Elite சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது. 12GB RAM மற்றும் 256GB, 512GB மற்றும் 1TB சேமிப்பு விருப்பங்களை வழங்குகிறது. ஃபோனில் 200MP முதன்மை கேமரா உள்ளது. 50MP அல்ட்ரா-வைட் சென்சார் உள்ளது. இந்த சாதனம் 5,000mAh பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படுகிறது, 45W வயர்டு சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது மற்றும் வேகமான வயர்லெஸ் சார்ஜிங் 2.0 ஐ ஆதரிக்கிறது.

