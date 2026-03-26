உலகின் மாசடைந்த டாப் 7 நாடுகள்! பாகிஸ்தானுக்கு முதல் இடம்..அப்போ இந்தியாவிற்கு?

Top Most Polluted Countries In The World : உலகின் டாப் நாடுகள் சில, அதிக மாசடைந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

Top Most Polluted Countries In The World : காற்று மாசு என்பது, உலகை ஆட்டிப்படைக்கும் சவாலாக இருக்கிறது. சமீபத்தில் IQ Air Quality Report வெளியானது. இதில், 143 நாடுகளில் 130 நாடுகள் மாசடைந்த காற்றுடன் இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில், 13 நாடுகள் மட்டுமே மாசு கட்டுப்பாட்டை கையில் வைத்துள்ளதாம்.
அதிகம் மாசடைந்த நாடுகளின் பட்டியலில் பாகிஸ்தான் தான் முதல் இடத்தில் உள்ளது. இங்கு காற்றில் கலக்கும் தூசி துகள்களின் அளவு, 67.3 ஆக இருக்கிறது.  

வங்காளதேசம், அதிக மாசடைந்த நாடுகளின் பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளது. இங்கு காற்றில் கலக்கும் தூசி துகள்களின் அளவு 66.1, PM2.5 ஆக இருக்கிறது.  

தஜிகிஸ்தான், மாசடைந்த நாடுகளின் பட்டியலில் 3வது இடத்தில் இருக்கிறது. இதில், காற்றில் தூசு கலப்பது 57.3 PM2.5 ஆக இருக்கிறது.

உலகின் மாசடைந்த நாடுகளின் பட்டியலில், Chad நான்காவது இடத்தில் இருக்கிறது. 53.6 PM2.5 ஆக இருக்கிறது

காங்கோ நாடு, உலகின் மாசடைந்த நாடுகளின் பட்டியலில் 5வது இடத்தில் இருக்கிறது. காற்றில் தூசி துகள்கள் கலக்கும் வீதம், 50.2 PM 2.5 ஆக இருக்கிறது.

இந்தியா, உலகின் மாசடைந்த நாடுகளின் பட்டியலில் 6வது இடத்தில் உள்ளது. இங்கு, காற்றில் தூசி துகள்கள் கலப்பது 48.9 PM2.5 ஆக இருக்கிறது.

குவைத், உலகின் அதிக மாசான நாடுகளில் 7வது இடத்தில் இருக்கிறது. இதில், காற்றில் தூசி துகள்கள் கலப்பதன் வீதம் 45.7 PM2.5 ஆக இருக்கிறது.

