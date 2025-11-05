நவம்பர் மாதம் திரையரங்குகளில் மீண்டும் ரீ-ரிலீஸாகும் சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்கள் எவை என்பதை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.
பிரண்ட்ஸ்: விஜய் -சூர்யா இருவரும் இணைந்து நடித்த படம் பிரண்ட்ஸ். இந்த படம் கடந்த 2001 ஆம் தேதி வெளியானது. இந்த படத்தை மலையாள இயக்குனர் சித்திக் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில் வடிவேலு, தேவயானி, சார்லி என பலர் நடித்திருந்தனர்.
பிரண்ட்ஸ் ரீ-ரிலீஸ்: செம காமெடி படமான பிரண்ட்ஸ் வருகிற நவம்பர் 21 ஆம் தேதி மீண்டும் திரையில் வெளியாக இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கண்டிப்பாக ரீ ரிலீஸிலும் இப்படம் வசூலில் சாதனை படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
அட்டகாசம்: அஜித் நடிப்பில் சரண் இயக்கத்தில் 2004 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் அட்டகாசம். இந்த படத்தை இயக்குனர் சரண் இயக்கியுள்ளார். மேலும் இந்த படத்தில் பூஜா, சுஜாதா, நிழல்கள் ரவி, பாபு ஆண்டனி ஆகியோர் நடித்திருந்தனர்.
அட்டகாசம் ரீ-ரிலீஸ்: இரட்டை வேடத்தில் நடித்திருந்த நடிகர் அஜித்தின் இந்த படம் வரும் நவம்பர் மாதம் ரீரிலீசாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும் எந்த தேதியில் இந்த படம் வெளியாகும் என்கிற தகவல் இன்னும் வெளியாகிவில்லை.
ஆட்டோகிராஃப்: சேரன் இயக்கி நடித்த ஆட்டோகிராஃப் திரைப்படம் கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு வெளியானது. மிகவும் வித்தியாசமாக எடுக்கபட்ட இந்த படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்த படத்தில் சேரன், சினேகா, ராஜேஷ் என பலரது நடித்திருந்தனர்.
ஆட்டோகிராஃப் ரீ-ரிலீஸ்: ஆட்டோகிராஃப் படம் வரும் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி ரீ-ரிலீஸ் ஆகப் போகிறது. இது தொடர்பான அதிகாரப் பூர்வ அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியானது.
நாயகன்: கமல்ஹாசன் - மணிரத்னம் கூட்டணியில் உருவாகி இன்று வரை க்ளாசிக் என கொண்டாடப்படும் படம் `நாயகன்'. இது, மும்பையில் தாதாவாக விளங்கிய வரதராஜன் முதலியாரின் வாழ்க்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட திரைப்படமாகும்.
நாயகன் ரீ-ரிலீஸ்: நவம்பர் 7 ஆம் தேதி கமல்ஹாசன் தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடவுள்ளார். அவரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நாயகன் திரைப்படம் ரீரிலீஸாகவுள்ளது.