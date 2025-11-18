நயன்தாரா 'நோ' சொன்ன மெகா ஹிட் திரைப்படங்கள்

லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா நிராகரித்ததாகக் கூறப்படும் சில முக்கியத் திரைப்படங்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகையான நயன்தாரா, பல சூப்பர்ஹிட் படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இருப்பினும், சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால், அவர் சில பெரிய வெற்றிப் படங்களின் வாய்ப்புகளைக் கைவிட நேரிட்டது. இன்று பிறந்தநாள் காணும் நயன்தாரா, எந்தெந்த சூப்பர்ஹிட் படங்களின் வாய்ப்புகளை நழுவவிட்டார் என்பதைப் பற்றி இங்கே காண்போம்.
கோலிவுட்டின் லேடி சூப்பர்ஸ்டார் நயன்தாரா, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி என பல மொழிகளிலும் கலக்கி வருகிறார். சில காரணங்களால் நயன்தாரா நடிக்க மறுத்த திரைப்படங்களின் பட்டியல் இதோ:
வக்கீல் சாப்: அஜித் நடித்த 'நேர்கொண்ட பார்வை' திரைப்படம் ஹிந்திப் படமான 'பிங்க்'-கின் தமிழ் ரீமேக் ஆகும். இதன் தெலுங்கு ரீமேக்கான 'வக்கீல் சாப்' படத்தில், ஒரு சிறிய வேடத்தில் நடிக்க அழைக்கப்பட்டதால், அதில் நடிக்க நயன்தாரா மறுப்புத் தெரிவித்தார்.
பையா: பையா திரைப்படத்தில் முதலில் தமன்னாவுக்கு பதிலாக நயன்தாராவை தான் தயாரிப்பாளர்கள் நினைத்தார்களாம். ஆனால், ஏற்கனவே முன்னணி நடிகையாக இருந்த நயன்தாரா அந்த திரைப்படத்தில் நடிக்க பல நிபந்தனைகளை விதித்தாராம். அதனால் தான் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டது நீண்ட நாட்களுக்கு பின் தெரியவந்தது.
ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி: உதயநிதி ஸ்டாலின் கதாநாயகனாக அறிமுகமான திரைப்படமான "ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி" (OKOK) படத்தில், முதலில் நயன்தாராவை தான் ஹீரோயினாக நடிக்க வைக்க இயக்குநர் எம். ராஜேஷ் அணுகியுள்ளார். எனினும், நயன்தாரா மற்ற திரைப்படங்களில் பிஸியாக இருந்ததால், அந்த வாய்ப்பு நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானிக்கு சென்றது. இறுதியில், ஹன்சிகாவே இப்படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்தார்.
சிங்கம் 2: நடிகர் சூர்யாவின் நடிப்பில் வெளியான "சிங்கம் 2" திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற 'வாலே வாலே' என்ற சிறப்புப் பாடலுக்கு நடனமாட முதலில் நடிகை நயன்தாராவைத் தான் படக்குழுவினர் அணுகியுள்ளனர். நயன்தாரா இந்தப் பாடலில் நடிக்க மறுத்த காரணத்தால், அவருக்குப் பதிலாக நடிகை அஞ்சலி அந்தப் பாடலுக்கு நடனமாடினார்.
தி லெஜண்ட்: சரவணா ஸ்டோர்ஸ் உரிமையாளர் லெஜண்ட் சரவணன் கதாநாயகனாக அறிமுகமான "தி லெஜண்ட்" திரைப்படத்தில் கதாநாயகி வேடத்தில் நடிக்க, படக்குழுவினர் முதலில் நடிகை நயன்தாராவை அணுகியுள்ளனர். ஆனால், அந்தப் படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பை நயன்தாரா மிகவும் உறுதியுடன் நிராகரித்து விட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
திருச்சிற்றம்பலம்: மாபெரும் வெற்றி பெற்ற தனுஷின் "திருச்சிற்றம்பலம்" திரைப்படத்தில், முதலில் நயன்தாராவைத் தான் நடிக்க வைக்க அணுகியுள்ளனர். சில தனிப்பட்ட காரணங்களால் அவர் நடிக்க மறுத்ததால், நித்யா மேனன் அந்த முக்கிய வேடத்தில் நடித்தார்.
சென்னை எக்ஸ்பிரஸ்: நடிகர் ஷாருக்கான் மற்றும் தீபிகா படுகோன் நடிப்பில் வெளியாகி, அகில இந்திய அளவில் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் "சென்னை எக்ஸ்பிரஸ்". இப்படத்தில் இடம்பெற்ற '1 2 3 4 Get on the Dance Floor' எனும் ஐட்டம் சாங்கில் நடனமாட, முதலில் நடிகை நயன்தாராவைத் தான் படக்குழுவினர் அணுகினர். ஆனால், அவர் அந்தப் பாடலுக்கு நடனமாட மறுப்பு தெரிவித்ததால், அவருக்குப் பதிலாக நடிகை பிரியாமணியை ஒப்பந்தம் செய்தனர். பிரியாமணி அந்தப் பாடலில் நடனமாடினார்.