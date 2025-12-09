ஒரு ஹிட்... அடுத்து என்ன ஆச்சு? மாயமாய் மறைந்த அந்த நடிகைகள்!

திரைத்துறையில் முதல் படத்திலேயே பிரபலமடைந்து, பின் சில காரணங்களால் அடுத்த பட வாய்ப்புகளைப் பெறாமல் போன நடிகைகளின் பட்டியலை இங்கே பார்க்கலாம்.
தமிழ் சினிமாவில், சில இளம் நடிகைகள் தங்கள் முதல் படத்திலேயே மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்து, ரசிகர்களின் கவனத்தையும் பாராட்டையும் பெற்றார்கள். இவர்களின் திறமையைக் கண்டு, "இவர் நிச்சயம் ஒரு பெரிய நட்சத்திரமாக வருவார்" என்று அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், எதிர்பாராத விதமாக, அந்த நடிகைகள் அப்படியே திரைத்துறையில் இருந்து விலகி, அல்லது காணாமல் போய்விடுகிறார்கள். அப்படி ஒரே ஒரு படத்தின் மூலம் ரசிகர்கள் மனதில் நீங்காத இடம்பிடித்த சில நடிகைகளைப் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.
1991 ஆம் ஆண்டு சந்தான பாரதி இயக்கத்தில் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் நடித்த திரைப்படம் 'குணா'. இந்தப் படத்தில் கமல்ஹாசனுக்கு ஜோடியாக, ரசிகர்களின் மனதில் நீங்காத இடம்பிடித்த 'அபிராமி' என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்தவர் நடிகை ரோஷினி. இவர் மும்பையைச் சேர்ந்தவர். தனது முதல் படத்திலேயே கமல்ஹாசனுடன் இணைந்து நடித்த ரோஷினி, குறிப்பாக 'கண்மணி அன்போடு காதலன்' என்ற அற்புதமான பாடல் மூலமாக ரசிகர்களை முற்றிலும் கொள்ளை கொண்டார். இந்தப் பாடலில் அவரது நடிப்பு இன்றும் பலரின் விருப்பத்துக்குரியதாக இருக்கிறது. இவ்வளவு பெரிய அறிமுகத்தைக் கொடுத்த போதிலும், 'குணா' படத்திற்குப் பிறகு ரோஷினி எந்த ஒரு தமிழ்த் திரைப்படத்திலும் நடிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தத் திரைப்படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக ஷஹீன் கான் என்ற நடிகை நடித்திருந்தார். 'யூத்' படம் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமான இவர், படத்தில் கவனத்தை ஈர்த்த போதிலும், அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக தமிழ்த் திரைப்படங்களில் நடிக்கவில்லை. திரைத்துறையில் இருந்து விலகிய ஷஹீன் கான், தக்வீம் ஹசன் கான் என்பவரைத் திருமணம் செய்து கொண்டு, தற்போது மும்பையில் செட்டில் ஆகிவிட்டார் என்று கூறப்படுகிறது. 'யூத்' படம் மூலம் பிரபலமான இவர், ஒரே ஒரு பெரிய படத்தின் மூலம் ரசிகர்களின் நினைவில் நிலைத்துவிட்ட நடிகைகளில் ஒருவராகத் திகழ்கிறார்.
அஜித் ரசிகர்களைக் கவர்ந்த நாயகிகள் பட்டியலில் இவருக்கு நிச்சயம் இடம் உண்டு. அவர் வேறு யாருமல்ல, அஜித்தின் 'காதல் மன்னன்' திரைப்படத்தில் நடித்த மானுதான். இன்றளவும் ரசிகர்களால் மறக்க முடியாத "திலோத்தமா" பாடலை முணுமுணுக்காத ஆட்களே இருக்க முடியாது. இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர், அதன்பின் திரையுலகில் இருந்து காணாமல் போனது ஆச்சரியமே.
விஜய்க்கு ஜோடியாக 'மின்சார கண்ணா' திரைப்படத்தில் நடித்தவர் மோனிகா காஸ்டெலினோ. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அதுவே அவர் தமிழில் நடித்த முதலும் கடைசியுமான திரைப்படமாக அமைந்தது.
அஜித்தின் 'ரெட்' திரைப்படத்தின் மூலம் நாயகியாக அறிமுகமானவர் பிரியங்கா கில். இந்தப் படத்தைத் தொடர்ந்து, அவர் மலையாளம், தெலுங்கு மற்றும் போஜ்புரி உள்ளிட்ட பிற மொழிப் படங்களில் நடிப்பதில் கவனம் செலுத்தினார்.
மாதவன் நடித்த 'ஜேஜே' திரைப்படத்தில் நடித்து இளைஞர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தவர் பிரியங்கா கோத்தாரி. இந்தப் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அவர் அடுத்தடுத்த படங்களில் நடிப்பார் என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தனர். இருப்பினும், அவர் தமிழில் ஒரு நடிகையாகத் தொடர்ந்து நடிக்கவில்லை.
மலையாளத் திரையுலகில் பிரபலமான நடிகையும் இயக்குநருமான கீது மோகன்தாஸ், தமிழில் 'நள தமயந்தி' திரைப்படத்தில் நடித்து ரசிகர்களைக் கவர்ந்தார். அதன் பிறகு அவர் தமிழில் நடிக்கவில்லை.