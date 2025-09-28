டாப் ஹீரோக்கள் ஒரே வருடத்தில் நடித்த 2 ஹிட் படங்கள்!

Two Blockbuster Movie in same year: கமல் முதல் விஜய் சேதுபதி வரை பல முன்னணி நடிகர்கள், ஒரே வருடத்தில் இரண்டு வித்தியாசமான வெற்றிப் படங்களை தந்துள்ளனர். அவர்களின் திறமை, கதைத் தேர்வு, ரசிகர் ஆதரவு ஆகியவை இணைந்து இந்த வெற்றிகளை உருவாக்கின.
Two Blockbuster Movie in same year: கமல் முதல் விஜய் சேதுபதி வரை பல முன்னணி நடிகர்கள், ஒரே வருடத்தில் இரண்டு வித்தியாசமான வெற்றிப் படங்களை தந்துள்ளனர். அவர்களின் திறமை, கதைத் தேர்வு, ரசிகர் ஆதரவு ஆகியவை இணைந்து இந்த வெற்றிகளை உருவாக்கின.
கமல் ஹாசன், ரஜினிகாந்த், அஜித், விஜய், சூர்யா, விக்ரம், தனுஷ், விஜய் சேதுபதி ஆகியோர் தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரே ஆண்டில் இரண்டு ஹிட் படங்களை வழங்கி ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளனர்.
கமல் ஹாசன்: வசூல் ராஜா MBBS (2004): நகைச்சுவை, உணர்ச்சி கலந்த கதை. மருத்துவ உலகின் மனிதநேயம் பேசப்பட்டது. விருமாண்டி (2004): கிராமத்து சூழல், அநியாயத்திற்கு எதிராக நின்று சத்தியமாக வாழும் வீரன்.
ரஜினிகாந்த்: முத்து(1995): “முத்து” ஒரு காதல், நகைச்சுவை கலந்த கதை; உண்மை வெளிப்படும் தருணம் ரசிகர்களை கவர்ந்தது. பாஷா (1995): சாதாரண ஆட்டோ டிரைவரின் மறைவு வாழ்க்கை; ஒரு மாஸ் கிங் கதாபாத்திரம்.
விஜய்: நண்பன் (2012): நண்பர்களின் நட்பு, கனவு, வாழ்க்கைப் பாடங்கள் கொண்ட படம். துப்பாக்கி (2012): இந்திய இராணுவ வீரனின் அதிரடி மாஸ் கதையாக ரசிகர்கள் கொண்டாடிய ஹிட்.
அஜித் குமார்: வேதாளம் (2015): சகோதர பாசத்தை மையமாகக் கொண்ட அதிரடி, உணர்ச்சி கலந்த படம். என்னை அறிந்தாள் (2015): காதல், த்ரில்லர் கலந்த கதை; இரட்டை வேடத்தில் அஜித் சிறப்பித்தார்.
சூர்யா: பிதாமகன் (2003): மரண தண்டனை பெற்றவன், அன்பும் நட்பும் கற்றுக்கொள்ளும் கதை. காக்க காக்க (2003): காவலரின் வாழ்க்கை, காதல், குற்ற உலகின் சண்டையை காட்டிய அதிரடி படம்.
விஜய் சேதுபதி: காதலும் கடந்து போகும் (2016): காதல், பிரிவு, வலியையும் நகைச்சுவையையும் கலந்த படம். சேதுபதி (2016): நேர்மையான போலீஸ் அதிகாரி; குடும்பமும் கடமையும் சமநிலை படைத்த கதை.
விக்ரம்: பிதாமகன் (2003): விக்ரமின் அதிரடியான நடிப்பு; கிராமத்து கதை, அன்பின் அர்த்தம். சாமி (2003): நல்லவன்-கெட்டவன் சண்டையில் சாமி போலீஸாக மாஸ் காட்டினார்.
தனுஷ்: ஆடுகளம் (2011): கிராமத்து களியாட்டம், மனித உறவுகள், வாழ்க்கை சிக்கல்கள் வெளிப்பட்ட படம். மயக்கம் என்ன (2011): இளைஞனின் காதல், தோல்வி, வாழ்க்கை பாடங்களை வெளிப்படுத்திய கதை.