டூரிஸ்ட் ஃபாமிலி இயக்குநர் ஹீரோவாக நடிக்கும் புதிய படம்! என்ன படம் தெரியுமா?

Tourist Family Director as hero: சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்தின் Zion Pictures மற்றும் MRP Entertainment இணைந்து தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தில், அபிஷன் ஜீவிந்த் சத்யா என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். அவருக்கு ஜோடியாக மலையாள ஹிட் நடிகை அனஸ்வரா ராஜன் நடிக்கிறார். இசை சீன் ரோல்டன், ஒளிப்பதிவு ஷ்ரேயாஸ் கிருஷ்ணா என வலுவான டெக்னிக்கல் குழு இணைந்துள்ளது.
Social Media Buzz இரண்டு தயாரிப்பு நிறுவனங்களும் தங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தொடர்ச்சியாக அப்டேட்களை பகிர்ந்தன. முதலில் அபிஷன் ஜீவிந்தை ஹீரோவாக வரவேற்றனர். பின்னர், அனஸ்வரா ராஜனும் ஹீரோயினாக இணைவதை அறிவித்தனர்.
Welcoming Anaswara Rajan தொடர்ச்சியாக மலையாளத்தில் ஹிட் படங்களை கொடுத்திருக்கும் அனஸ்வரா ராஜன், இந்தப் படத்தில் மோனிஷா என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். தமிழ் சினிமாவில் இவரின் வருகை ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது.
Technical Crew இந்தப் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் சீன் ரோல்டன் இசை வழங்குகிறார். ஒளிப்பதிவு ஷ்ரேயாஸ் கிருஷ்ணா கையில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரபல தொழில்நுட்பக் குழுவால் படம் தரமான முறையில் எடுக்கப்பட உள்ளது.
Shooting Progress படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் விரைவில் வெளியாகும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. ரசிகர்கள் ஏற்கனவே எதிர்பார்ப்புடன் எதிர்நோக்கி உள்ளனர்.