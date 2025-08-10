14 வயதில் திருமணம், இளமையில் வறுமை..சின்ன வயசில் அகால மரணம்! தமிழ் சினிமாவை ஆண்ட நடிகை…

Tragic Story Of Silk Smitha : தமிழ் திரையுலகில், டாப் நடிகையாக இருந்த நடிகை இவர். ஆனால், மிக இளம் வயதிலேயே அகால மரணம் அடைந்தார். அவர் யார் தெரியுமா? இங்கு முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.
Tragic Story Of Silk Smitha : தமிழ் திரையுலகில், எத்தனையோ நடிகர்-நடிகைகள் வந்து போய் இருக்கின்றனர். ஆனால், தடம் பதித்தவர்கள் ஒரு சில பேர்தான். அப்படிப்பட்ட வெகு சிலரில் ஒருவர்தான் இந்த நடிகையும். எந்த சினிமா பின்னணியும் இன்றி திரையுலகிற்குள் வந்த இவர், பின்னாளில் பெரிய நடிகையாக திகழ்ந்தார். ஆனால், அவர் இப்போது உயிருடன் இல்லை. அவர் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
இந்த நடிகை, தமிழ் திரையுலகை ஆண்ட நடிகை. இவர் கண்களை பார்த்து மயங்காதவர்களே கிடையாது. இவர் தமிழில் இருந்த முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்திருக்கிறார்.
இந்த நடிகை, தான் திரையுலகில் நடித்த சில காலங்கள் கூட 450க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார். தமிழ் மட்டுமன்றி, இந்தி, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட பல மொழி படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார்.
அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, சில்க் ஸ்மிதாதான். இவரது உண்மையான பெயர், விஜயலக்ஷ்மி. ஆந்திராவில் உள்ள எல்லூரு எனும் கிராமத்தில் பிறந்த இவர், ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். 4ஆம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்துள்ளார். இவருக்கு 14 வயதிலேயே திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டு விட்டது.
கணவர் வீட்டில் கொடுமைகள் நடந்த பிறகு, அங்கிருந்து சென்னைக்கு வந்து விட்டார். இங்கு, தனக்கு தெரிந்த ஒருவர் மூலமாக டச்-அப் ஆர்டிஸ்டாக மாறினார். பின்னர், சின்ன சின்ன கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார்.
சில்க் ஸ்மிதாவை பார்த்த இயக்குநர் வினு சக்கிரவர்த்தி, அவருக்கு தன் மனைவி மூலம் நடனம் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகியவற்றை சொல்லிக்கொடுத்தார். அப்படியே, நடனமாடும் பெண்ணாக பல படங்களில் தலை காட்டினார், சில்க். ரஜினி, கமல் உள்ளிட்ட பல நடிகர்களின் படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.
சில்க் ஸ்மிதா மனதில் பட்டதை நேர்பட பேசுபவர். நேரத்திற்கு செட்டிற்கு வந்துவிடுவார். ஆனால், அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்தார். இதையடுத்து, 1996ஆம் ஆண்டு செப்டமர் 22ஆம் தேதி அவர் வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இவரது மரணமானது இன்றுவரை புரியாத புதிராக இருக்கிறது. இறக்கும் போது அவருக்கு 35 வயது.
சில்க் ஸ்மிதா இறந்து, 29 வருடங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது. இருப்பினும், அவரை இந்த உலகமும் ரசிகர்களும் மறக்கப்போவது இல்லை. இவரது நினைவுகள் இன்னும் பல படங்களில் கூறப்பட்டு வருகின்றன.