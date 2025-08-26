1 லிட்டர் பெட்ரோலில் 200 கி.மீ வரை பயணிக்கலாம்! ‘இந்த’ பைக் பத்தி தெரிஞ்சிக்கோங்க..

Just 1L Of Petrol Travel Upto 200 Km: பிரயாக்ராஜிலிருந்து (Prayagraj) வந்த அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு! சைலேந்திர கௌர் 18 ஆண்டுகள் கடின உழைப்பு, முயற்சி, ஆராய்ச்சி செய்த பிறகு (six-stroke engine) ஆறு-ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினை உருவாக்கியுள்ளார்.
Just 1L Of Petrol Travel Upto 200 Km: இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பு, 1 லிட்டர் எரிபொருளில் 170 முதல் 200 கிலோமீட்டர் வரை பயணிக்க முடியும் என்பதுதான். இது, தற்போதைய மைலேஜை விட 4 மடங்கு அதிகம் என்பதால், மிகப்பெரிய அதிசயமாக கருதப்படுகிறது.
என்ன கண்டுபிடிப்பு? இது ஒரு ஆறு-ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின். சாதாரண 4-ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினைவிட இது அதிக செயல்திறன் கொண்டது. எரிபொருள் சேமிப்பு, பசுமையான தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றை இணைக்கும் இந்த கண்டுபிடிப்பு, உலகளாவிய வாகன எதிர்காலத்தை பாதுகாப்பாகவும் சுத்தமாகவும் மாற்றும் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம்.
சிறப்பம்சங்கள்: 1) Super Mileage: இந்த இன்ஜின் வெறும் 1 லிட்டர் பெட்ரோலில் 176 முதல் 200 கிலோமீட்டர் வரை பயணிக்க முடியும். இன்று பெட்ரோல் விலை அதிகரித்து வரும் சூழலில், இத்தகைய மைலேஜ் மக்கள் வாழ்க்கையில் புரட்சி ஏற்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய சாதனையாக கருதப்படுகிறது.
2) Multi-Fuel: இந்த ஆறு-ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஒரே ஒரு எரிபொருளில் மட்டும் இயங்காது. பல வகையான எரிபொருட்களை பயன்படுத்தும் திறன் கொண்டதால், பயணிகளுக்கு அதிக நெகிழ்ச்சி மற்றும் எரிபொருள் தேர்வில் சுதந்திரம் கிடைக்கிறது. இது எதிர்காலத்தில் பெரும் பலன்களை தரும்.
3) Eco-Friendly: இது சுற்றுச்சூழல் நட்பு இன்ஜின். கிட்டத்தட்ட ஜீரோ மாசை மட்டுமே உற்பத்தி செய்கிறது. காற்று மாசுபாடு மற்றும் குளோபல் வார்மிங் பிரச்சினைகளை குறைப்பதில் முக்கிய பங்காற்றக்கூடிய திறன் கொண்டதால், எதிர்கால பசுமை உலகின் நம்பிக்கை மையமாகும்.
இதன் முக்கியத்துவம்: பெட்ரோல் விலை உயர்வும், காற்று மாசுபாடும் பெரும் பிரச்சினையாக இருக்கும் இக்காலத்தில், இத்தகைய கண்டுபிடிப்புகள் சுத்தமான மற்றும் மலிவான எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் பாதையை காட்டுகின்றன. இது தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்துடன் சமூக நன்மையையும் சேர்க்கிறது.
சைலேந்திராவின் பயணம்: சைலேந்திர கௌர் 18 ஆண்டுகள் கடின உழைப்பும் விடாமுயற்சியும் செய்து இந்த சாதனையை அடைந்தார். அமைதி, பொறுமை, பார்வை ஆகியவற்றின் சக்தி எவ்வாறு ஒருவரை பெரிய வெற்றிக்கு கொண்டு செல்கின்றன என்பதற்கு இவர் வாழ்நாள் எடுத்துக்காட்டு.
முடிவில்: இது ஒரு சாதாரண இன்ஜின் அல்ல, இந்திய புதுமை மற்றும் விடாமுயற்சியின் அடையாளம். சுத்தமான, மலிவான, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த எதிர்காலத்திற்கான நம்பிக்கையை அளிக்கும் முக்கிய கண்டுபிடிப்பு என்ற வகையில், இது உலகளாவிய அளவில் பெரும் தாக்கம் ஏற்படுத்தும்.