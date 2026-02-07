மலையேற்றம் ரொம்ப பிடிக்குமா...? ஈஸியாக மலையேற சூப்பர் வாய்ப்பு - எங்கு தெரியுமா?

Trek Tamil Nadu: மலையேற்றம் மேற்கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள், தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்யும் ஏற்காடு - குண்டூர் சுண்ணாம்புக்கல் குகைக்கு நீங்கள் செல்லலாம். இந்த மலையேற்ற ஏற்பாடு குறித்த முழு விவரங்களையும் இங்கு காணலாம்.
நகர வாழ்க்கையில் இருந்து தப்பித்து, இயற்கை உடன் இணைந்து வாழ்வதற்கும் பலரும் காடுகளையும் மலைகளையும் நோக்கி சுற்றுலா செல்வார்கள். ஊட்டி, கொடைக்கானல் என சுற்றுலா பயணிகள் நிறைந்திருக்கும் இடங்களுக்கு மட்டும் செல்லாமல், மக்கள் கூட்டம் குறைவாக இருக்கும் இடங்களுக்கும், பலருக்கும் தெரியாமல் இருக்கும் இடங்களுக்குச் செல்வது உங்களுக்கு கூடுதல் நிம்மதியை அளிக்கலாம். (Image Source: Meta AI)
அதேபோல், மலையேற்றத்தை தொடர்ந்து செய்பவர்கள் புதிது புதிதாக வனப்பகுதிகளையும், மலைப் பகுதிகளையும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என நினைப்பார்கள். மலையேற்றம் மேற்கொள்வதன் மூலம் அங்குள்ள தவாரங்கள், விலங்குங்கள் உள்ளிட்ட பல சூழலியல் சார்ந்த பார்வையும் உங்களுக்கு விரிவடையும். (Image Source: Meta AI)
அந்த வகையில், மலையேற்றம் செய்வதை ஊக்குவிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் வனத்துறை Trek Tamil Nadu என்ற முன்னெடுப்பை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன்மூலம், தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில இடங்களில் மலையேற்றம் மேற்கொள்ள வனத்துறையே பயணிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்து தருகிறது. இதற்கு குறைந்தளவில் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படுகிறது. (Image Source: Trek Tamil Nadu)
அந்த வகையில், சேலத்தில் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் இருக்கும் காட்டுப் பகுதிகளும் மலையேற்றத்திற்கு சிறந்த இடமாகும். சேலம் ஏற்காடு செல்லும் வழியில் உள்ள குண்டூர் சுண்ணாம்புக்கல் குகைக்கு தமிழ்நாடு அரசின் Trek Tamil Nadu முன்னெடுப்பு மூலம் இங்கு உங்களால் மலையேற்றம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. (Image Source: Trek Tamil Nadu)
Yercaud Gundur Limestone Cave Trekking: கடல் மட்டத்தில் இருந்து 975 மீட்டர் உயரத்தில் மலை உச்சி இருக்கிறது. இங்கு மலையேற்றம் மேற்கொள்வதன் மூலம் பிரமிக்க வைக்கும் காட்சிகளுடன் பிரம்மாண்டமான சுண்ணாம்புக் கல் பாறை, பூர்வீக தாவரங்கள், விலங்குகள் ஆகியவற்றை காணலாம். (Image Source: Trek Tamil Nadu)
மேலும், இதற்கு அருகே ஏற்காடு தாவரவியல் பூங்கா, குரும்பபட்டி உயிரியல் பூங்கா, சங்ககிரி கோட்டை, ஏற்காடு பகோடா பாயிண்ட் உள்ளிட்ட இடங்களை சுற்றிப்பார்க்கலாம். ஏற்காடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 7 கி.மீ., தூரத்திலும்; சேலம் விமான நிலையத்தில் இருந்து 53 கி.மீ., தூரத்திலும்; சேலம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து 37 கி.மீ., தூரத்திலும் மலையேற்றத்திற்கு செல்வதற்கான பகுதி உள்ளது. (Image Source: Trek Tamil Nadu)
மலையேற்றம் செய்வதற்கான அனுமதிக் கட்டணம், சுற்றுலா வழிக்காட்டிக்கான சேவைக் கட்டணம், மலையேற்ற காப்பீடு கட்டணம் (மலையேற்றம் செய்யும் இடத்திற்கு மட்டும்), ஸ்நாக்ஸிற்கான கட்டணம், தொப்பி மற்றும் பறவைகள் பெயர் அடங்கிய துண்டுபிரசுரத்திற்கான கட்டணம் உள்ளிட்டவை சேர்த்து பெரியவர்களுக்கு மொத்தம் ரூ.690 வசூலிக்கப்படுகிறது. 6 வயது முதல் 18 வயதுக்கும் கீழ் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.549 வசூலிக்கப்படுகிறது. (Image Source: Trek Tamil Nadu)
உங்களுக்கு ஏதும் சந்தேகங்கள் விசாரணைகள் இருந்தால் திங்கள் முதல் சனி வரை காலை 10 மணிமுதல் மாலை 5.30 மணிவரை என்ற 7418994333 தொலைபேசி எண்ணிலும், info@trektamilnadu.com மின்னஞ்சலிலும் தொடர்புகொள்ளலாம். (Image Source: Trek Tamil Nadu)