Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /தமிழக அரசின் ஆடி டூர்... திருச்சியில் எந்தெந்த அம்மன் கோவில்களுக்கு போகலாம்? - எவ்வளவு?

தமிழக அரசின் ஆடி டூர்... திருச்சியில் எந்தெந்த அம்மன் கோவில்களுக்கு போகலாம்? - எவ்வளவு?

Written BySudharsan G
Published: Jul 10, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:46 PM IST

Aadi Amman Tour, TTDC : தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் வரும் ஆடி மாதத்தில் அம்மன் கோவில்களுக்கு, தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. திருச்சியில் எந்தெந்த அம்மன் கோவில்களுக்கு அழைத்துச் செல்கிறது, எவ்வளவு கட்டணம் உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

திருச்சி ஆடி அம்மன் சுற்றுலா1/5

திருச்சி ஆடி அம்மன் சுற்றுலா

ஆடி மாதம் வரும் ஜூலை 17ஆம் தேதி பிறக்கிறது. இதையொட்டி, தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் (TTDC) வரும் ஜூலை 17ஆம் தேதி முதல் ஒரு நாள் சிறப்பு "ஆடி அம்மன் சுற்றுலா" திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.

திருச்சி ஆடி அம்மன் சுற்றுலா2/5

திருச்சி ஆடி அம்மன் சுற்றுலா

ஆடி மாதம் ஆன்மீக வழிபாட்டை முன்னிட்டு சென்னை, மதுரை, திருச்சி, தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களில் உள்ள பிரசித்த பெற்ற அம்மன் கோவில்களுக்கு சுற்றுலா பயணிகளை அழைத்துச் செல்லும் வகையில், "ஆடி அம்மன் சுற்றுலா" திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

திருச்சி ஆடி அம்மன் சுற்றுலா3/5

திருச்சி ஆடி அம்மன் சுற்றுலா

வரும் ஆடி மாதம் வரும் ஜூலை 17ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதிவரை ஒவ்வொரு செவ்வாய், வெள்ளி மற்றும் ஞாயிறு ஆகிய தினங்களில் "ஆடி அம்மன் சுற்றுலா" சென்னை, மதுரை, திருச்சி, தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களில் ஏற்பாடு செய்யப்படும். அந்த வகையில், திருச்சி மாவட்டத்தில் எந்தெந்த கோவில்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள் என்பதை இங்கு காணலாம். 

திருச்சி ஆடி அம்மன் சுற்றுலா4/5

திருச்சி ஆடி அம்மன் சுற்றுலா

ஆடி அம்மன் சுற்றுலா - திருச்சி: உறையூர் அருள்மிகு வெக்காளியம்மன்; திருவானைக்காவல் அருள்மிகு அகிலாண்டேஸ்வரி; சமயபுரம் அருள்மிகு மாரியம்மன்; அருள்மிகு உஜ்ஜயினி மாகாளி அம்மன்; சிறுவாச்சூர் அருள்மிகு மதுர காளியம்மன்; பொன்மலை அருள்மிகு பொன்னேஸ்வரி அம்மன்; திருச்சி அருள்மிகு உக்கிர காளியம்மன் உள்ளிட்ட கோவில்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள்.

திருச்சி ஆடி அம்மன் சுற்றுலா5/5

திருச்சி ஆடி அம்மன் சுற்றுலா

இதற்கு கட்டணமாக 1100 ரூபாய் வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்த பயணத்தில் குடிநீர் வசதி, மதிய உணவு, கோவில்களின் பிரசாதம், சிறப்பு தரிசனம் ஆகியவை ஏற்பாடு செய்யப்படும். சுற்றுலா தொகுப்புகளுக்கான முன்பதிவுகளை www.ttdconline.com என்ற இணையதளத்தில் மேற்கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு 044-25333 333, 7550063121 (வாட்ஸ் அப் எண்) உள்ளிட்ட தொலைபேசி எண்களை தொடர்புகொள்ளலாம்.

TAGS:
TTDC
TTDC Aadi Amman Tour

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மக்களை தவிக்கவிட்டு ஓடியது யார்? கரூர் விவகாரத்தில் விஜய்க்கு கனிமொழி பதிலடி
CM Vijay1 hr ago
2
Tamil Nadu govt1 hr ago
3
Kerala Lottery Result1 hr ago
4
Tamil Nadu government1 hr ago
5
UP Governor2 hrs ago