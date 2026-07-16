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பிறப்பு சான்றிதழில் பெயர் சேர்க்காதவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு - திருச்சி மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Written BySivashankar
Published: Jul 16, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:15 PM IST

Trichy Latest News : திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதிக் தயாள் செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் பிறப்பு பதிவேடுகளில் விடுப்பட்டுள்ள குழந்தை பெயர் பதிவு செய்ய கால அவகாசம் நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

பிறப்பு சான்றிதழ் குழந்தையின் பெயர் சேர்க்க தவறியவர்கள் இந்த வாய்ப்பை எளிதாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். பிறப்பு சான்றிதழில் பெயர் சேர்ப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.

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பிறப்பு சான்றிதழ் குழந்தையின் பெயர் இல்லாமலே குழந்தை பிறந்தவுடன் வழங்கப்படும், பின்னர் குழந்தையின் பெயரை பதிவு செய்ய வேண்டும், அவ்வாறு செய்தால் மட்டுமே முழுமையான சான்றிதழாக கருதப்படும்.

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குடும்ப அட்டையில் பெயர் சேர்க்கவும், ஆதார் அட்டை பெறவும், குழந்தை பள்ளியில் சேர்வதற்கும், வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெறுவதற்கும் , ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்கும் , பாஸ் போர்ட் மற்றும் விசா உரிமம் பெறுவதற்கும் , வயது குறித்த ஆதாரம் ஆகிய அனைத்துக்கும் பிறப்பு சான்று வைத்திருப்பது அவசியமாகும்.

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திருத்தியமைக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு பிறப்பு, இறப்பு பதிவு விதிகள் 2000-ன்படி, ஜனவரி 1,2000-க்கு முன்பு அல்லது ஜனவரி 1, 2000-க்கு பிறகு 15 ஆண்டுகள் வரையிலான குழந்தையின் பெயரை குறிப்பிடாமல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பிறப்பு பதிவுகளில் பெயரை பதிவு செய்ய டிசம்பர் 31,2014 வரை இதற்க்கு முன்பாக அரசு அனுமதித்தது.

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பின்னர் 2 முறை 5 ஆண்டு கால அவகாசம் டிசம்பர் 31, 2019 மற்றும் டிசம்பர் 31, 2024 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. அதற்கான அவகாசமும் முடிந்துவிட்ட நிலையில், குழந்தையின் பெயர் பதிவு செய்யாமல் இன்னும் விடுபட்டுள்ள அனைத்து பிறப்பு பதிவுகளுக்கும் குழந்தையின் பெயர் பதிவு செய்ய கால அவகாசம் வரும் செப்டம்பர் 26, 2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என திருச்சி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

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எனவே, திருச்சி மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை, அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், மாநகராட்சி, நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள் மற்றும் கிராம ஊராட்சி அலுவலகங்களில் பிறப்பு பதிவேடுகளில் விடுபட்டுள்ள குழந்தை பெயரை பதிவு செய்வதற்கு அரசு அளித்துள்ள இந்த வாய்ப்பை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திகொள்ளலாம் என திருச்சி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார். 

 

TAGS:
Trichy
birth certificate

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