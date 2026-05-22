திருச்சி : மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காத பட்டதாரிகளா? உதவித்தொகை விண்ணப்பிக்கவும்

Written ByKarthikeyan SekarUpdated byKarthikeyan Sekar
Published: May 22, 2026, 08:57 PM IST|Updated: May 22, 2026, 08:57 PM IST

திருச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணபிக்கவும்

 

திருச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் யாரெல்லாம் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்? முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற திருச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். அதன்படி, வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து 31.03.2026 அன்றைய தேதியில் ஐந்து வருடம் முடிவடைந்திருக்க வேண்டும். முறையாகப் பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு பயின்று பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாத மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற, மேல்நிலை வகுப்பு (+2), பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி பெற்ற பதிவாளர்கள் அனைவரும் இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதி உடையவர் ஆவர்.

 

மாற்றுத்திறனாளிகளைப் பொறுத்தவரை, எழுதப்படிக்க தெரிந்தவர் முதல் பத்தாம் வகுப்பு, மேல்நிலை வகுப்பு (+2) மற்றும் பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி பெற்று வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து 30.04.2026 அன்றைய தேதியில் ஓராண்டு முடிவடைந்த பதிவாளர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற தகுதி உடையவர் ஆவர்.

 

இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின பிரிவினர் 45 வயதுக்குள்ளும், இதர பிரிவினர் 40 வயதுக்குள்ளும் இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தின் அதிகபட்ச ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வருமான உச்ச வரம்பும் மற்றும் வயது வரம்பும் ஏதுமில்லை. 

 

அரசின் முதியோர் உதவித்தொகை (OAP) பெறுபவர்களாயின், அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற தகுதியில்லை. மேலும், பயன்தாரர் எந்த ஒரு கல்வி நிறுவனத்திலும் பயிலுபவராக இருக்கக்கூடாது. இத்தகுதிகளை உள்ளடக்கிய பதிவாளர்களுக்கு, தமிழக அரசால் கீழ்க்கண்டவாறு மாதாந்திர உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

 

பொதுப்பிரிவினர் என்றால், பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியின்மை (SSLC-Failed) – ரூ.200/, பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு (SSLC-Passed) – ரூ.300/, பன்னிரண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு (HSC-Passed) – ரூ.400/, பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு (DEGREE-Passed) – ரூ.600/ பெறலாம்.

 

அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் என்றால் எழுதப்படிக்க தெரிந்த மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு – ரூ.600/, பன்னிரண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு (HSC-Passed) – ரூ.750/, பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு (DEGREE-Passed) – ரூ.1,000/- பெறலாம்.

 

மேற்குறிப்பிட்ட தகுதியுடைய பதிவாளர்கள், வேலைவாய்ப்பு அலுவலக அடையாள அட்டை, அசல் பள்ளி / கல்லூரி மாற்றுச் சான்றிதழ் மற்றும் அசல் குடும்ப அட்டை ஆகியவற்றுடன் நேரில் வருகைபுரிந்து, விண்ணப்பப் படிவத்தை திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டுதல் மையத்தில் இலவசமாகப் பெற்று பயன்பெறலாம். 

 

விண்ணப்பதாரர் அரசுத்துறை / தனியார் துறையிலும் எவ்வித ஊதியமும் பெறும் பணியிலோ அல்லது சுயதொழில் வேலைவாய்ப்பில் ஈடுபட்டவராகவோ இருத்தல் கூடாது. ஏற்கனவே மூன்றாண்டுகள் உதவித்தொகை பெற்றவர்கள் மற்றும் பொறியியல், மருத்துவம், விவசாயம் மற்றும் சட்டம் போன்ற தொழிற்கல்வி, பட்டப்படிப்புகள் முடித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பற்ற உதவித்தொகை பெற தகுதியில்லை எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. 

 

மகளிர் உரிமைத்தொகை உள்ளிட்ட உதவித்தொகை பெறுவோரும் விண்ணப்பிக்க முடியாது.

