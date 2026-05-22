/திருச்சி : டிப்ளோமா சேருபவர்களுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

திருச்சி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் டிப்ளோமா சேருபவர்களுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை கிடைக்கும்
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம், ஸ்ரீரங்கம், சேதுராப்பட்டியில் உள்ள அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் 2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான டிப்ளமோ முதலாமாண்டு மற்றும் நேரடி இரண்டாமாண்டு ஆகியவற்றில் சேர மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது.
சேர்க்கை விரும்பும் மாணவர்கள் கல்லூரிக்கு நேரில் வந்து ரூ.150/-ஐச் செலுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம் அல்லது www.tnpoly.in என்ற இணையதளம் வாயிலாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம். SC/ST மாணவர்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் இல்லை. ஆண்டுக்கு ரூ.2,242/- மட்டுமே கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.
இப்பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் சிவில் (DCE), இயந்திரவியல் (DME), எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் (DEEE), எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் கம்யூனிகேஷன் (DECE), கம்ப்யூட்டர் (DCSE), சைபர் அமைப்பு மற்றும் தகவல் பாதுகாப்பு பொறியியல் (DCSIS), ஆட்டோமேஷன் மற்றும் ரோபோடிக்ஸ் (DAR), மற்றும் IoT (DIoT) ஆகிய பாடப்பிரிவுகளுக்கு மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.
முதலாமாண்டு சேர்க்கைக்கு 10-ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். நேரடி இரண்டாமாண்டு சேர்க்கைக்கு 10-ஆம் வகுப்புடன் +2 Years ITI அல்லது 12-ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
முதலாமாண்டு மாணவர் சேர்க்கை தொடர்பாக 94436 73710, 80720 02452, 94424 31190, 95974 76719, 90424 18693, 81229 88953, 90036 66061, 95974 76719, 95514 89786, 94438 18579, 73739 05151, 97899 62883 ஆகிய தொலைபேசி எண்களையும்; நேரடி இரண்டாமாண்டு மாணவர் சேர்க்கை தொடர்பாக 98420 04853, 96268 85482, 96776 42215, 98429 92601, 98423 16326, 76049 33100, 97860 28922 ஆகிய எண்களிலும் தொடர்பு கொண்டு கூடுதல் விவரங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
இக்கல்லூரியில் 10-ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்கள் மூன்று ஆண்டுகளில் படிப்பை முடித்தவுடன் வேலைவாய்ப்பு, ஆய்வகங்கள், Industry 4.0 மேம்படுத்தப்பட்ட திறன்மிகு மையம், ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம், விடுதி வசதி, இலவச பேருந்து பயண அட்டை மற்றும் ரயில் கட்டணச் சலுகை போன்ற பல வசதிகள் உள்ளன.
மேலும், தகுதியுடைய மாணவிகளுக்கு 'புதுமைப்பெண் திட்டத்தின்' மூலமும், மாணவர்களுக்கு 'தமிழ்புதல்வன் திட்டத்தின்' மூலமும் மாதம் ரூ.1,000/- கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. 'நான் முதல்வன் திட்டத்தின்' கீழ் வேலைவாய்ப்பை உயர்த்த திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சியும், தொழிற்துறைகளில் உள்ளுறை பயிற்சியும் (Internship Training) வழங்கப்படுகிறது.
மதிப்பெண் அடிப்படையில் மாணவிகளுக்கு (Pragati) உதவித்தொகையாக வருடத்திற்கு ரூ.50,000/-மும், மாற்றுத்திறனாளி மாணவ/மாணவியருக்கு (Saksham) உதவித்தொகையாக வருடத்திற்கு ரூ.50,000/-மும், பெற்றோரை இழந்த மாணவ/மாணவியருக்கு (Swanath) உதவித்தொகையாக வருடத்திற்கு ரூ.50,000/-மும் வழங்கப்படுகிறது.
மாணவர்களின் பல்திறன் மேம்பாட்டிற்காக Chess Club, Cultural Club, Python (App Designing) Club, Literacy Club போன்றவை செயல்பட்டு வருகின்றன. 2025-2026ஆம் கல்வியாண்டில் மூன்றாம் ஆண்டு முடித்த அனைத்து மாணவர்களும் வளாக நேர்காணல் (Campus Interview) மூலம் 100 சதவீதம் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர்.