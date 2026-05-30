திருச்சி மக்களுக்கு குட் நியூஸ்... சிறப்பு ரயில் நீட்டிப்பு - தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

Written BySudharsan G
Published: May 30, 2026, 02:14 PM IST|Updated: May 30, 2026, 02:14 PM IST

Southern Railway Special Train : திருச்சி - பெங்களூரு இடையே செல்லும் பயணிகளுக்கு தெற்கு ரயில்வே தற்போது ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த ரயிலின் நேரம், நின்று செல்லும் நிலையங்கள் ஆகியவற்றை இங்கு காணலாம்.

தெற்கு ரயில்வே தற்போது சிறப்பு ரயில் சேவையை நீட்டித்துள்ளது. பயணிகளின் தேவைக்கு ஏற்ப ரயில்வே சேவைகள் இயக்கப்படும். அதேநேரத்தில் தற்போதுள்ள நேரங்கள், ரயில் நிறுத்தங்கள், ரயில் அமைப்புடன் இயங்கும் வகையில் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன.

திருச்சி - SMVT பெங்கரூளு - திருச்சி சூப்பர்பாஸ்ட் சிறப்பு ரயில் தற்போது இயக்கப்பட உள்ளன. அதாவது, திருச்சி - பெங்களூரு, பெங்களூரு - திருச்சி என இரண்டு சிறப்பு ரயில் சேவைகள் கோடை காலத்தில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவை தற்போது ஜூன் 2ஆம் தேதிக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருச்சி - SMVT பெங்களூரு (ரயில் எண்: 06007) சேவை வரும் ஜூன் 2ஆம் தேதி (செவ்வாய்) இயக்கப்பட இருக்கின்றன. திருச்சியில் காலை 6.15 மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில், பெங்களூருவுக்கு மதியம் 1.45 மணிக்கு நடைபெறும்.

பெங்களூரு - திருச்சி சூப்பர்பாஸ்ட் ரயில் சேவை (ரயில் எண்: 06008) ஜூன் 2ஆம் தேதி இயக்கப்பட இருக்கிறது. பெங்களூருவில் மதியம் 3 மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில், திருச்சிக்கு இரவு 10.30 மணிக்கு சென்றடையும்.

கரூர், நாமக்கல், சேலம், பங்காருபேட்டை, கிருஷ்ணராஜபுரம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் இந்த ரயில் நின்று செல்லும். www.irctc.co.in என்ற IRCTC இணையதளத்திலும், IRCTC Rail Connect செயலியிலும் முன்பதிவு செய்யலாம். வியாபாரத்திற்கு செல்பவர்கள், ஆன்மீக பயணத்திற்காக செல்பவர்கள் பலருக்கும் இந்த ரயில் சிறந்த சேவையை அளித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

