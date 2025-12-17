குரு ட்ரிபிள் பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு ட்ரிபிள் ஜாக்பாட், ட்ரிபிள் லாபம், ட்ரிபிள் மகிழ்ச்சி

Jupiter Transit 2026 Astrology: 2026 ஆம் ஆண்டில், குரு மூன்று ராசிகளில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். அதன்படி ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு மிதுன ராசியை நோக்கிப் பயணிக்கும். ஜூன் 2, 2026 அன்று, குரு மிதுன ராசியை விட்டு வெளியேறி கடக ராசிக்குள் நுழைவார். அக்டோபர் 31, 2026 அன்று, குரு கடக ராசியை விட்டு வெளியேறி சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவார்.
ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு மிதுன ராசியை நோக்கிப் பயணிக்கும்.
ஜூன் 2, 2026 குரு கடக ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவார்.
அக்டோபர் 31, 2026 அன்று, குரு சிம்ம ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவார்.
டிசம்பர் 13, 2026 அன்று, குரு சிம்ம ராசியில் வக்கிரமாக மாறுவார்.
வேத ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், குரு மிகவும் சுப கிரகமாகவும் மற்றும் ஞானத்தின் காரகனாகவும் கருதப்படுகிறார். அதன்படி உயர் கல்வி, தத்துவம், ஆழமான அறிவு, ஆன்மீக முன்னேற்றம், தர்மம், பூஜை முறைகள், கோவில் வழிபாடு, தனம், பொருளாதாரம், பாக்கியம், அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள், திருமணம், சந்தான பாக்கியம், மூத்தோர் ஆசீர்வாதம் வளர்ச்சி, கௌரவம், பெருந்தன்மை, மதிப்பின் காரகனாக கருதப்படுகிறார். குரு எந்த வீட்டில் அமைகிறாரோ, அந்த வீட்டின் காரகத்துவங்களை விரிவுபடுத்துகிறார், வளர்க்கிறார் மற்றும் அதற்கான கற்றல் வாய்ப்புகளையும் திறக்கிறார்.
ஜாதகத்தில் குரு சுபமான நிலையில் (ஆட்சி, உச்சம், நட்பு வீடுகளில்) பலமாக இருக்கும்போது, அந்த நபரின் வாழ்க்கை முன்னேற்றம், மகிழ்ச்சி, செழிப்பு, கௌரவம் மற்றும் நல்ல பாக்கியங்களால் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது.
2026 ஆம் ஆண்டில், குரு மூன்று ராசிகளை கடந்துச் செல்வார். ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு மிதுன ராசியில் இடம்பெயரும். பின்னர், ஜூன் 2, 2026 அன்று, குரு மிதுன ராசியை விட்டு வெளியேறி அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசிக்குள் நுழைவார். பின்னர், அக்டோபர் 31, 2026 அன்று, குரு கடக ராசியை விட்டு வெளியேறி சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவார்.
இதன் பிறகு, டிசம்பர் 13, 2026 அன்று, குரு சிம்ம ராசியில் வக்ரமாக மாறுவார். இதன் விளைவாக, குருவின் மூன்று ராசிகளை வழியாகப் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும். இந்த மாற்றம் கும்ப ராசிக்கு எவ்வாறு அமையும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வோம்.
மிதுன ராசியில் குரு (ஜனவரி 1 முதல் ஜூன் 2026 வரை) இந்த காலகட்டத்தில், குரு உங்கள் ராசியின் ஐந்தாவது வீட்டில் பயணித்து, கல்வி, காதல் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான பலன்களைத் தருவார். மாணவர்களுக்கு இது ஒரு சாதகமான நேரம், அவர்கள் தங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். காதல் உறவுகள் இனிமையாக மாறும், மேலும் இந்த உறவுகள் மிகவும் தீவிரமாகலாம். படைப்பு வேலைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும், மேலும் புதிய திறமைகள் வெளிப்படும். உங்கள் மனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், மேலும் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பீர்கள்.
குரு கடகத்தில் உச்சம் (ஜூன் 2 முதல் அக்டோபர் 30, 2026 வரை) குரு இப்போது உங்கள் ஆறாவது வீட்டில் உச்சம் பெறுவார், இதனால் எதிரிகள், கடன் மற்றும் நோய்களில் வெற்றி கிடைக்கும். நீண்டகால உடல்நலப் பிரச்சினைகள் மேம்படும். வேலையில் போட்டி அதிகரிக்கும், ஆனால் உங்கள் கடின உழைப்பு உங்களை வெற்றி பெற உதவும். நீங்கள் கடன் வாங்கியிருந்தால், அதை திருப்பிச் செலுத்துவது எளிதாக இருக்கும். வேலையில் உங்கள் கடின உழைப்பு பாராட்டப்படும். வேலை அழுத்தம் இருந்தாலும், முடிவுகள் திருப்திகரமாக இருக்கும்.
சிம்மத்தில் குரு (அக்டோபர் 31 முதல் டிசம்பர் 13, 2026 வரை) குரு சிம்ம ராசியில் பயணிக்கும்போது, அது உங்கள் ஏழாவது வீட்டைச் செயல்படுத்தி, திருமணம் மற்றும் கூட்டாண்மை விஷயங்களில் சுப பலனைத் தரும். திருமண வாழ்க்கையில் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்களையும் தரும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்து வலுவடையும், மேலும் நீங்கள் மற்றவர்களுடன் சிறப்பாக இணைக்க முடியும். புதிய உறவுகளை உருவாக்கவும் பழைய உறவுகளை வலுப்படுத்தவும் இது சரியான நேரம்.
டிசம்பர் 13, 2026 முதல் குரு சிம்மத்தில் வக்கிர பெயர்ச்சி குரு வக்கிரமாக மாறுவதால், உறவுகளில் சில தவறான புரிதல்கள் ஏற்படக்கூடும், எனவே தகவல்தொடர்புகளில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது முக்கியம். பழைய உறவுகள் அல்லது முடிக்கப்படாத கூட்டாண்மைகள் மீண்டும் எழுப்பப்படலாம். எந்தவொரு ஒப்பந்தத்திலும் கையெழுத்திடுவதற்கு முன்பு அவற்றை முழுமையாக ஆராயுங்கள். நீங்கள் மனதளவில் கொஞ்சம் குழப்பமாக உணரலாம்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.