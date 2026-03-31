மீன ராசியில் சங்கமிக்கும் சூரியன், சனி, செவ்வாய்! இந்த ராசிகளுக்கு கடும் சோதனை

மீன ராசியில்  சூரியன், சனி, செவ்வாய் சங்கமிப்பதால் மூன்று ராசிகளுக்கு சோதனைக் காலம் உருவாக்கப்போகிறது.

 

மே 11 ஆம் தேதி வரை எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிக்கல்? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். முழு விவரம்

 
கிரகங்களின் ஒவ்வொரு நகர்வும் பூமியில் வாழும் உயிரினங்களின் மீது நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. 2026-ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதம் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க, அதே சமயம் மிகவும் சவாலான காலகட்டமாக அமையப்போகிறது.  

ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி, 2026 ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி மதியம் 3:37 மணிக்கு, வீரத்தின் அடையாளமான செவ்வாய் கிரகம் மீன ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறது. ஏற்கனவே அங்கே நீதியின் தேவனான சனியும், ஆற்றலின் மையமான சூரியனும் அமர்ந்துள்ளனர்.   

பொதுவாகவே செவ்வாயும் சனியும் ஒன்றையொன்று எதிர்க்கும் தன்மை கொண்டவை. செவ்வாய், சனி சேரும்போது அங்கு பாதகமான யோகம் உருவாகிறது. இந்த அசுபமான கிரகச் சேர்க்கையின் தாக்கம் மே 11 வரை நீடிக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இந்த கிரகச் சேர்க்கை நிகழும் காலகட்டத்தில், சர்வதேச அளவில் போர் மேகங்கள் சூழ வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையிலான உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டு, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் போர் தீவிரமடையலாம்.   

இதன் நேரடி விளைவாக, கச்சா எண்ணெய் மற்றும் சமையல் எரிவாயுவின் விலை முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் உயரக்கூடும். இது உலக நாடுகளின் பொருளாதாரத்தை நிலைகுலையச் செய்வதோடு, சாமானிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதிக்கும். விலைவாசி உயர்வைக் கண்டித்து ஆங்காங்கே மக்கள் கிளர்ச்சிகள் வெடிக்கவும் வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது.  

சிம்ம ராசி: உங்கள் ராசிக்கு எட்டாம் இடத்தில் இந்தச் சேர்க்கை நடப்பதால், பண விஷயங்களில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். பெரிய முதலீடுகளைத் தவிர்க்கவும். வேலையிடத்தில் தேவையற்ற சிக்கல்கள் வந்து போகலாம்.  

கும்ப ராசி: இரண்டாம் இடத்தில் இந்த கிரகங்களின் தாக்கம் இருப்பதால், குடும்ப உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படலாம். மேலும், வாகனங்களை ஓட்டும்போதும் அல்லது எந்திரங்களைக் கையாளும்போதும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும்.  

மீன ராசி: உங்கள் ராசியிலேயே இந்த கிரகங்கள் இணைவதால், மனக்குழப்பம் மற்றும் சரியான முடிவெடுக்க முடியாத நிலை ஏற்படும். மற்றவர்களின் ஆலோசனையின்றி எந்த ஒரு முக்கிய காரியத்திலும் இறங்க வேண்டாம்.  

இந்த அசுபக் காலத்தில் இருந்து விடுபடவும், கிரகங்களின் எதிர்மறைத் தாக்கத்தைக் குறைக்கவும் ஜோதிட வல்லுநர்கள் சில வழிகளைக் கூறுகின்றனர். செவ்வாயின் வேகத்தைக் குறைக்க அனுமன் வழிபாடும், சனியின் தாக்கத்தைச் சமாளிக்கச் சிவ வழிபாடும் மிகச்சிறந்த பலனைத் தரும்.   

தினமும் அனுமன் சாலிசா வாசிப்பது மன தைரியத்தை வழங்கும். மேலும், ஏழை எளியவர்களுக்கு உணவு மற்றும் ஆடைகளைத் தானமாக வழங்குவது கர்ம வினைகளைக் குறைக்க உதவும்.  

