ஆட்சியமைக்கப்போகும் தவெக..த்ரிஷாவை சந்தித்த விஜய்! சங்கீதா எங்கே?

ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி, தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைப்பெற்று முடிந்தது. இதில், தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி கிட்டத்தட்ட 106 இடங்களில் முன்னிலையில் இருக்கிறது. இதையடுத்து, தவெக தலைவர் விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா எங்கே என்பதும் பலருடைய கேள்வியாக இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி, எந்த கூட்டணியும் இல்லாமல் தற்போது தனி கட்சியாக வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. விஜய் ஆட்சியமைப்பது கிட்டத்தட்ட உறுதி ஆகியிவ்ட்ட நிலையில், அவரது வெற்றியை மக்கள் அனைவரும் கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா எங்கே இருக்கிறார் என்பது பலருடைய கேள்வியாக இருக்கிறது.
தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக இருந்த விஜய், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவராக பொறுப்பேற்றார். அதிலிருந்து அதிரடியாக அரசியல் களத்தில் இறங்கிய இவர், தான் முதல்வர் ஆகும் நோக்கிலேயே பல மேடைகளில் உரையாற்றினார். இவருக்கும் சங்கீதாவிற்கும் 1999ல் திருமணம் நடந்தது.
விஜய்யும் சங்கீதாவும் செய்து கொண்டது, பெரியவர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம்தான். இவர்களுக்கு ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் திவ்யா சாஷா என்று இரு பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அவர்கள் யாரும் விஜய்யுடன் இல்லை.
விஜய்யிடமிருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று அவரது மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து மனு தொடுத்திருந்தார். இதன் விசாரணை இன்றும் நடைப்பெற்று வருகிறது. இதற்கிடையில், விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாக அவர் வைத்த குற்றச்சாட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
அந்த நடிகை த்ரிஷா தானோ என்கிற சந்தேகம் பலருக்கு எழுந்தது. சங்கீதா தனது விவாகரத்து வழக்கை தொடுத்த அடுத்த நாளே, த்ரிஷாவுடன் விஜய் ஒரு திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டார். இதையடுத்து, சமீபத்தில் விஜய் வெற்றி பெற்றவுடன் த்ரிஷா அவரை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தார்.
விஜய் வெற்றி பெற்றிருக்கும் இந்த தருணத்தை அனைவரும் கொண்டாடி வருகின்றனர். கூடவே, விஜய் தனது தாய்-தந்தையை சந்தித்து ஆசி பெற்றார். ஆனால், அவரது மனைவியோ குழந்தைகளோ அவர் அருகில் இல்லை.
சங்கீதா தான் லண்டனிலெயே செட்டில் ஆகிவிட்டதாக விவாகரத்து மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதன் பிறகும், ரொம்பவே முக்கியமான விழாக்களை தவிர வேறு எதிலும் கலந்துகொள்வதற்காக அவர் சென்னைக்கு வருவதில்லை.
தற்போதைய தகவல்களின் படி, விஜய் மனைவி சங்கீதா அவரை விட்டு பிரிந்து லண்டனில் வசிப்பதாக தெரிகிறது. இவரும் விஜய்யும் 2021க்கு பிறகு பெரிதாக சந்தித்துகொள்ளவே இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, சமீபத்தில் விஜய், அவர் மனைவியுடன் வெற்றியை சேர்ந்து கொண்டாடாதை வைத்து பலரும் பேசி வருகின்றனர்.