தேர்தலில் போட்டியிடும் த்ரிஷா? ஒகே சொன்ன விஜய்.. நீலாங்கரைக்கு நேரடி விசிட்

Trisha visits TVK Vijay Home: தமிழக சட்டன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், நீலாங்கரையில் உள்ள விஜய் வீட்டிற்கு நடிகை த்ரிஷா சென்றுள்ளார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
Trisha visits TVK Vijay Home: மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் வெற்றி பெறுவது உறுதியாகி உள்ளது. இதனால், ஏதாவது ஒரு தொகுதியில் த்ரிஷாவை விஜய் வேட்பாளராக அறிவிக்கலாம் சமூக வலைதளங்களில் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இன்று மிகவும் முக்கியமான நாளாக அமைந்துள்ளது. திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி அடைய உள்ளது. விஜய் ஆட்சி அமைப்பது கிட்டதட்ட உறுதியாகி உள்ளது.
2026 தேர்தலில் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிட்டுள்ளார். இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் தற்போது தவெக முன்னிலையில் உள்ளார். குறிப்பாக சென்னை துறைமுகம், சோப்பாக்கத்தில் மட்டுமே திமுக முன்னிலையில் உள்ளார்.
பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் விஜய் வெற்றி அடையும் பட்சத்தில் எதாவது ஒரு தொகுதியில் இடைதேர்தல் நடத்தப்படும். பெரம்பூரை விஜய் தேர்வு செய்யும் பட்சத்தில், திருச்சி கிழக்கில் யாராயாவது விஜய் வேட்பாளராக அறிவிப்பார். இந்த நிலையில், த்ரிஷா சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவார் என சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன.
அதாவது, பெரம்பூரை விஜய் தேர்வு செய்யும் பட்சத்தில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் த்ரிஷாவை வேட்பாளராக நிறுத்த விஜய் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதன் மூலம், த்ரிஷாவை அரசியலுக்கு வருகை தர உள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்து வருகிறது.
தற்போது கூட, தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டிற்கு நடிகை த்ரிஷா சென்றுள்ளார். தற்போதைய நிலவரப்படி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் 105 இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. இன்னும் பெரும்பான்மை பெற 12 முதல் 13 சீட்டுகள் தவெகவுக்கு தேவைப்படுகிறது. இந்த நிலையில், விஜய்க்கு வாழ்த்து கூற, நடிகை த்ரிஷா அவரது வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார்.
விஜய் மற்றும் த்ரிஷா இடையே நீண்ட கால நட்பு இருந்து வரும் நிலையில், விஜய்யின் ஒவ்வொரு அரசியல் நகர்விலும் த்ரிஷாவின் ஆலோசனை இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், விஜய் ஆட்சி அமைக்கும் சூழல் இருக்கிறது. இதனால், விஜய்க்கு வாழ்த்து கூற நடிகை த்ரிஷா நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
தேர்தல் முடிவுகள் இன்று அறிவிக்கப்படும் நிலையில், நடிகை த்ரிஷா இன்று திருப்பதி எழுமலையானை தரிசனம் மேற்கொண்டார். தனது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, த்ரிஷா திருப்பதிக்கு சென்று தரிசனம் செய்தார். தரிசனத்தை முடித்த கையோடு, பனையூரில் உள்ள விஜய் வீட்டிற்கு த்ரிஷா சென்றுள்ளார். மேலும், த்ரிஷா இடைத்தேர்லில் போட்டியிடுவார் எனவும் தகவல்கள் கசிந்துள்ளது.