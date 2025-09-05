நாம் இந்தியாவை சீனாவிடம் இழந்து விட்டோம்...டொனால்ட் டிரம்ப் கிண்டல்!

Trump Mocked India: இந்தியா, ரஷ்யா, சீனா – மூன்று வல்லரசுகள் இணைந்துவிட்டதா? அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கிண்டலாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவு!
Trump Mocked India: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சமீபத்தில் “இந்தியா, ரஷ்யா சீனாவுடன் இணைந்துவிட்டது போல இருக்கிறது” என்று கிண்டலாக ட்ரூத் சோஷியல் என்ற சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டார். பல ஆண்டுகளாக இந்தியாவைத் தன் பக்கம் வைத்திருந்த அமெரிக்கா, இப்போது சவாலான சூழ்நிலையை எதிர்கொள்கிறது.
அறிமுகம்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சமீபத்தில் சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், “இந்தியா, ரஷ்யாவுடனும் சீனாவுடனும் இணைந்துவிட்டது போல இருக்கிறது. மூன்று நாடுகளுக்கும் வளமான எதிர்காலம் அமையட்டும்” என்று கிண்டலாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
SCO உச்சிமாநாடு: இந்த வாரம் சீனாவின் தியாஞ்சின் நகரில் நடைபெற்ற ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு (SCO) உச்சிமாநாட்டில், சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங், இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் ஆகியோர் பங்கேற்றனர். இங்கு மூன்று தலைவர்களும், எரிசக்தி, பாதுகாப்பு, வாணிகம் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் ஒத்துழைப்பு குறித்து பேசியது அமெரிக்காவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளது.
டிரம்ப் கிண்டல்: டிரம்ப் தனது ‘ட்ருத் சோஷியல்’ என்னும் அமெரிக்க ஊடகம் மூலம், “நாம் இந்தியா, ரஷ்யாவை சீனாவிடம் இழந்துவிட்டோம்” என்று குறிப்பிட்டு, அவர்களது கூட்டணிக்கு கிண்டலாக வாழ்த்து தெரிவித்தார். இது மூன்று நாடுகளின் அதிகரித்துவரும் நெருக்கத்தைப் பற்றிய டிரம்பின் மிகத் தெளிவான ஒப்புதல் ஆகும்.
அமெரிக்காவின் உறவு: பல ஆண்டுகளாக அமெரிக்கா, சீனாவின் வளர்ச்சிக்கு எதிராக இந்தியாவை ஒரு முக்கிய சக்தியாகக் கருதியது. எந்தக் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் குடியரசு கட்சி, ஜனநாயகக் கட்சி இருவரும் இந்தியாவை தங்கள் பக்கம் சேர்க்க முயன்றனர். 2019-ல் ஹூஸ்டனில் நடந்த “Howdy Modi” நிகழ்ச்சியில் டிரம்ப், மோடியுடன் கலந்து கொண்டதும், Quad அமைப்பை மீண்டும் தொடங்கியதும் அதற்கு உதாரணம்.
உறவில் பிளவு: இந்த உறவு நன்றாக இருந்தது. ஆனால் சமீபத்தில் உறவில் பிளவுகள் தோன்றியுள்ளன. டிரம்ப் விதித்த சுங்க வரிகள் மற்றும் இந்தியாவின் ரஷ்ய எரிசக்தி வர்த்தகத்தை அவர் விமர்சித்தது இரு நாடுகளுக்கிடையிலான உறவை சிரமப்படுத்தியுள்ளது.
சீனப் பயணம் முக்கியத்துவம்: பிரதமர் மோடி 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சீனாவிற்கு சென்றது முக்கிய முன்னேற்றமாகும். குறிப்பாக 2020ல் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் நடந்த எல்லை மோதலுக்குப் பிறகு, இந்த சந்திப்பு பெரும் அர்த்தம் கொண்டதாகும். சீன, ரஷ்ய தலைவர்களுடன் சந்திப்பதன் மூலம், இந்தியா எந்த ஒரு கூட்டணிக்கும் முழுமையாக சாயாமல், தனது “முன்னுரிமை – சுயாட்சி” கொள்கையைத் தொடர விரும்புவதாக செயல்கள் காட்டியது.
வர்த்தக சண்டை: டிரம்ப் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, இந்தியப் பொருட்களுக்கு 50% சுங்கவரி விதித்துள்ளார். இதில் 25% பொதுவான வரியும், 25% இந்தியா வாங்கும் ரஷ்ய எண்ணெய் மீது விதிக்கப்பட்ட கூடுதல் வரியும் அடங்கும். இது அமெரிக்கா விதித்த மிக உயர்ந்த வரிகளில் ஒன்றாகும்.
டிரம்பின் குற்றச்சாட்டு: “இந்தியாவுடன் நாம் அதிக வர்த்தகம் செய்யவில்லை, ஆனால் அவர்கள் நம்மிடம் பெரிய அளவில் வியாபாரம் செய்கிறார்கள். இது ஒருபக்கமான பேராபத்தாக உள்ளது. மேலும், இந்தியா தனது எண்ணெய் மற்றும் இராணுவப் பொருட்களின் பெரும்பகுதியை ரஷ்யாவிலிருந்து வாங்குகிறது” என்று டிரம்ப் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
எரிசக்தி விவகாரம்: இந்தியாவின் ரஷ்யா எண்ணெய் கொள்முதல், உக்ரைன் போரில் ரஷ்யாவுக்கு நிதி உதவி செய்கிறது என்று டிரம்ப் கூறுகிறார். ஆனால், இந்திய வெளியுறவு மந்திரி ஜெய்சங்கர், “சீனா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஆகியவை இன்னும் அதிகமாக ரஷ்ய எண்ணெய் வாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் அமெரிக்கா இந்தியாவையே குறிக்கிறது” என்று பதிலளித்துள்ளார்.