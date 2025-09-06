இந்தியாவை கிண்டல் செய்த சில மணி நேரத்துக்குள் டிரம்ப் வெளியிட்ட அறிவிப்பு! என்ன தெரியுமா?

Trump Says India is His Special Friend: டொனால்ட் டிரம்ப் இந்தியா-சீனா உறவை கேள்விக்குறியாய் கிண்டல் செய்த ஒரு சில மணி நேரத்திற்க்குள் நடந்தது என்ன?
Trump Says India is His Special Friend: அமெரிக்கா-இந்தியா உறவு "மிக சிறப்பு உறவு" என டிரம்ப் கூறியிருந்தாலும், சில சமீபத்திய நடவடிக்கைகள் குறித்து அவர் இந்தியாவை கிண்டல் செய்துள்ளார்.
அமேரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இந்தியா-சீனா பற்றி கிண்டல் செய்து சமூக வளைதள்த்தில் போட்ட, வெறும் சில மணி டொனால்ட் டிரம்ப் இந்தியா-அமெரிக்கா உறவை "மிக சிறப்பு உறவு" என்று கூறியுள்ளார். அவர் பிரதமர் மோடியுடன் எப்போதும் நண்பராக இருப்பாரெனவும் உறுதி செய்துள்ளார். இதற்கிடைப்பட்ட நேரத்தில் என்ன நடந்திருக்கும் என்பது தெரியவில்லை.
ஆனால், டிரம்ப் பிரதமர் மோடியின் சில "சமீபத்திய நடவடிக்கைகள்" குறித்து திருப்தியில்லை என தெரிவித்தார். அவருக்கு சில நேரங்களில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்ககும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
டிரம்ப் முன்பு Truth Social இல் மோடி, புடின் மற்றும் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் சந்தித்த புகைபடத்தை பகிர்ந்து, "இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா சீனாவிற்கு சென்றுவிட்டனர்" என்று கூறி கிண்டல் செய்தார்.
அதே நேரத்தில் அமெரிக்கா இந்தியாவில் இருந்து சில பொருட்களுக்கு 50% வரி விதித்துள்ளது. இதற்கு காரணம், இந்தியா ரஷ்யாவுடன் வர்த்தகம் செய்யும் நடவடிக்கைகள் தான் காரணம் என்று டிரம்ப் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
டிரம்ப், இந்தியா ரஷ்யாவிலிருந்து அதிக எண்ணெய் வாங்குவதில் வருந்தியுள்ளார். அவர் இந்தியாவிற்கு இதை தெரிவித்து உள்ளார். இதனால் வர்த்தக போர் இருவருக்கிடையே ஏற்பட்டது.
இந்திய பிரதமர் மோடி சமீபத்தில் சீனாவில் நடந்த SCO சம்மிட்-இல் கலந்து கொண்டார். இதனால் அமெரிக்கா-இந்தியா உறவுகளில் சில கடுமையான கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றியுள்ளது.
இந்திய அரசு அமெரிக்காவின் வரிகளை "நியாயமற்றவை" என்று கூறியுள்ளது. இந்தியா தனது பொருளாதார பாதுகாப்புக்காக தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.