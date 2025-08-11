சென்னை டூ கொடைக்கானல்: தமிழக அரசின் 3 நாள் சுற்றுலா - கட்டண விவரம் இதோ!

TTDC Kodaikanal 3 Day Tour: சென்னையில் இருந்து கொடைக்கானலுக்கு மூன்று நாள் சுற்றுலாவுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. எங்கெல்லாம் சுற்றிப் பார்க்கலாம், கிடைக்கும் வசதிகள் மற்றும் கட்டண விவரங்களை இங்கு காணலாம்.
Tamil Nadu Government: தமிழ்நாடு அரசு மாநிலத்தின் சுற்றுலாவை வளப்படுத்த பல்வேறு முயற்சிகளை சுற்றுலா துறையின் மூலம் செய்து வருகின்றன. பிற மாநிலங்களில் இருந்து மட்டுமல்ல பிற நாடுகளில் இருந்தும் கூட தமிழ்நாட்டுக்கு பலரும் சுற்றுலாவுக்காக வருகை தருகின்றனர். அதில் ஒரு பகுதியாக தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் இந்த சுற்றுலா திட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
சென்னையில் இருந்து கொடைக்கானலுக்கு (Kodaikanal) சுற்றுலா செல்ல வேண்டும் என நீண்ட காலமாக திட்டமிட்டு வருகிறீர்களா...? ஆனால் அது கைக்கூடவில்லையா...? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு என்றே சிறப்பான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் (Tamil Nadu Government) சுற்றுலா துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் (Tamilnadu Tourism Development Corporation) தரப்பில் சென்னையில் இருந்து கொடைக்கானலுக்கு மூன்று நாள் சுற்றுலா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வெள்ளிக்கிழமை இரவு 7.30 மணிக்கு சென்னையில் புறப்பட்டு, திங்கட்கிழமை காலை 6 மணிக்கு சென்னை வரும் வகையில், இந்த சுற்றுலா திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சுற்றுலா திட்டத்தின் உங்களுக்கு பேருந்து வசதி, தங்கும் வசதி, உணவு வசதி மற்றும் சுற்றுலா வழிகாட்டி உள்ளிட்ட சேவைகள் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும்.
வெள்ளிக்கிழமை இரவு சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு, கொடைக்கானலுக்கு சனிக்கிழமை அதிகாலை சென்றுவிடலாம். அங்குள்ள ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு அறை ஒதுக்கப்படும். அங்கு ரெடியாகிவிட்டு, காலை உணவருந்திவிட்டு பில்லர் ராக் தளத்திற்கு சுற்றுலா செல்லலாம்.
அதன்பின் மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்படும். அதன்பின் பசுமை பள்ளத்தாக்கில் சுற்றுலா மேற்கொண்டு, கோக்கர்ஸ் வாக் பகுதியில் ஷாப்பிங் செய்யலாம். பின்னர் இரவு ஹோட்டல் திரும்பி அங்கு உணவு அருந்தலாம்.
அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில், காலை உணவு முடித்துவிட்டு ஹோட்டலில் இருந்து செக்-அவுட் செய்துவிட்டு கொடைக்கானல் ஏரியில் போட்டிங் செல்லலாம். ஏரியை சுற்றிப் பார்த்துவிட்டு, சில்வர் கேஸ்கேட் அருவிக்கு செல்லலாம். அதன்பின், அங்கு மதிய உணவை சாப்பிட்டு சென்னைக்கு புறப்படலாம். சென்னைக்கு வரும் வழியில் இரவு உணவுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும். சென்னை சுற்றுலா வளாகத்தில் திங்கட்கிழமை காலை 6 மணிக்கு வந்துவிடலாம்.
சென்னை - கொடைக்கானல் மூன்று நாள் சுற்றுலாவுக்கான கட்டணம் ஒருவருக்கு ரூ.7300 ஆகும். www.ttdconline.com என்ற இணையத்தளம் வாயிலாகவும், 1800 4253 1111 என்ற இலவச தொடர்பு எண் வாயிலாகவும் பதிவு செய்யலாம்.