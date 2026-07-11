Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /மதுரை மக்களே... கம்மி பட்ஜெட்டில் 7 கோவில்களுக்கு டூர் - ஆடி அம்மன் சுற்றுலாவுக்கு ரெடியா?

மதுரை மக்களே... கம்மி பட்ஜெட்டில் 7 கோவில்களுக்கு டூர் - ஆடி அம்மன் சுற்றுலாவுக்கு ரெடியா?

Written BySudharsan G
Published: Jul 11, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:45 PM IST

Aadi Amman Tour, Madurai : ஆடி அம்மன் சுற்றுலா திட்டத்தின் கீழ் மதுரை மக்களுக்கும் ஒரு நாள் சிறப்பு சுற்றுலாவை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. மதுரையில் எந்தெந்த அம்மன் கோவில்களுக்கு போகலாம்?, என்னென்ன வசதிகள் கிடைக்கும்?, எவ்வளவு கட்டணம்? ஆகியவற்றை இங்கு காணலாம்.

மதுரை ஆடி அம்மன் சுற்றுலா1/5

மதுரை ஆடி அம்மன் சுற்றுலா

ஆடி மாதம் என்றாலே அம்மன் கோவில் வழிபாடு பிரசித்திப் பெற்றதாகும். வரும் ஜூலை 17ஆம் தேதியில் ஆடி மாதம் பிறக்கிறது, ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதிவரை நீடிக்கிறது. அந்த வகையில், சென்னை, மதுரை, திருச்சி, தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 'ஆடி அம்மன் சுற்றுலா' என்ற சிறப்பு பிளானை தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் ஏற்பாடு செய்கிறது.

மதுரை ஆடி அம்மன் சுற்றுலா2/5

மதுரை ஆடி அம்மன் சுற்றுலா

ஆடி மாதத்தில், அதாவது ஜூலை 17 முதல் ஆகஸ்ட் 16 வரை, அனைத்து செவ்வாய், வெள்ளி, ஞாயிறு தினங்களில் இந்த சுற்றுலாவுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும். ஆடி அம்மன் சுற்றுலா மூலம் கோவில்களுக்குச் சென்று சாமி தரிசனம் செய்ய விரும்புவோர் இப்போதே முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.

மதுரை ஆடி அம்மன் சுற்றுலா3/5

மதுரை ஆடி அம்மன் சுற்றுலா

அந்த வகையில், மதுரை மக்களுக்கும் ஒரு நாள் சிறப்பு சுற்றுலா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. செவ்வாய், வெள்ளி, ஞாயிறு ஆகிய தினங்களில் ஒரு நாள் சுற்றுலாவாக, மதுரையை சுற்றியிருக்கும் அம்மன் கோவில்களுக்குச் சென்று நீங்கள் வழிபாடு மேற்கொள்ளலாம்.

மதுரை ஆடி அம்மன் சுற்றுலா4/5

மதுரை ஆடி அம்மன் சுற்றுலா

ஆடி அம்மன் சுற்றுலா - மதுரை: அருள்மிகு மீனாட்சி அம்மன், வண்டியூர் அருள்மிகு மாரியம்மன், மடப்புரம் அருள்மிகு காளியம்மன், விட்டனேரி வெட்டுடையர் காளியம்மன், தாயமங்கலம் அருள்மிகு முத்து மாரியம்மன், அருள்மிகு ராக்காயி அம்மன், அழகர் கோவில் ஆகிய கோவில்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள்.

மதுரை ஆடி அம்மன் சுற்றுலா5/5

மதுரை ஆடி அம்மன் சுற்றுலா

ஆடி அம்மன் சுற்றுலா திட்டத்தில் மதுரையில் மேற்குறிப்பிட்ட கோவில்களுக்குச் செல்ல ரூ.1,400 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இதில் பேருந்து வசதி, குடிநீர் வசதி, மதிய உணவு, கோவில்களின் பிரசாதம், சிறப்பு தரிசனம் ஆகியவைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும். www.ttdconline.com என்ற இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். 044-2533 3333, 7550063121 (வாட்ஸ்அப் எண்) தொடர்புகொண்டு கூடுதல் விவரங்களை கேட்டறியலாம்.

TAGS:
Madurai
TTDC

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பெண்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் லோன்! யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் - முழு விவரம்
Tamilnadu Government Loan1 hr ago
2
Trichy News1 hr ago
3
BSNL Satellite Phone1 hr ago
4
Chennai News3 hrs ago
5
Tamil Nadu ITI Admission 20263 hrs ago