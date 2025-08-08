தமிழக அரசின் இலவச சுற்றுலா... அறுபடை வீடு கோயில்களுக்கு செல்லலாம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu Government Toruism: தமிழ்நாடு அரசு அறுபடை வீடு சுற்றுலா பயணத்தை இலவசமாக ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த சுற்றுலாவில் பங்கேற்க தகுதிகள் என்னென்ன, விண்ணப்பிப்பது எப்படி, விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி ஆகிய விவரங்களை இங்கு காணலாம்.
Tamilnadu Tourism Development Corporation: முருகப் பெருமானின் அறுபடை வீடு கோயில்களுக்குச் செல்ல பக்தர்கள் அதிகம் விருப்பப்படுவார்கள். ஓரிரு கோயில்களுக்குச் செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம், ஆனால் 6 கோயில்களுக்குச் செல்வது கடினம். அதற்கான வாய்ப்பை தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் ஏற்பாடு செய்கிறது.
தமிழ்நாடு அரசு (Tamilnadu Government) மாநிலத்தில் சுற்றுலாத்துறை (Tourism) வளர்க்கும் விதமாக பலவித செயல்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டிற்கு உள்ளே மட்டுமின்றி, வெளிமாநிலங்களுக்கும் கூட சுற்றுலா ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.
அந்த வகையில், தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் பல ஆன்மீகச் சுற்றுலாக்களை தொடர்ந்து ஏற்பாடு செய்து வருகிறது. சென்னையில் இருந்து மட்டுமின்றி பல மாவட்டங்களில் இருந்தும் கூட சுற்றுலா ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.
அந்த வகையில், இந்து மக்கள் வழிபடும் முருக பகவானின் அறுபடை வீடுகளுக்கான ஆன்மீகச் சுற்றுலாவை தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் தற்போது முருகப் பக்தர்களுக்காக ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம், திருச்செந்தூர், பழனி, சுவாமிமலை, திருத்தணி, பழமுதிர்சோலை ஆகிய அறுபடை வீடு கோயில்களுக்கு சுற்றுலா செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. இந்த சுற்றுலாவுக்கு செல்ல சில வயது வரம்பு மற்றும் தகுதிகள் உள்ளன.
60 வயது முதல் 70 வயது வரை உள்ள மூத்த குடிமக்களுக்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது. ஆண்டு வருமானம் ரூ.2 லட்சத்திற்கும் கீழ் இருக்க வேண்டும். அந்த வகையில், உடல்நலத்தையும் வருமானத்தையும் உறுதி செய்யும் சான்றுகள் அவசியம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுற்றுலாவுக்கான விண்ணப்பத்தை www.hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவறக்கம் செய்யலாம். மண்டல இணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் நேரில் பெறலாம்.
www.hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மற்றும் 1800-425-1757 என்ற தொலைப்பேசி எண்ணில் தொடர்புகொண்டு சந்தேகங்களையும் மேலும் விபரங்களையும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
கடைசி தேதி செப்டம்பர் 15ஆம் தேதிக்குள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த சுற்றுலாவுக்கு கட்டணம் ஏதும் கிடையாது. தகுதியுடைய மூத்த குடிமக்கள் இலவசமாகவே அறுபடை வீடுகளுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள். எனவே அறுபடை வீடு கோயில்களுக்கு செல்ல விரும்பும் மூத்த குடிமக்கள் உடனே விண்ணப்பிக்கவும்.