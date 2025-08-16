சென்னை டூ ஊட்டி... தமிழக அரசின் மூன்று நாள் இன்பச் சுற்றுலா... கட்டண விவரம் இதோ!

TTDC Chennai - Ooty 3 Days Tour: சென்னையில் இருந்து ஊட்டிக்கு வார இறுதி நாள்களில் மூன்று நாள் சுற்றுலாவை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த சுற்றுலாவின் முழு விவரத்தை இங்கு காணலாம்.
Tamilnadu Tourism Development Corporation: தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலா துறையின்கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் இந்த சுற்றுலாவை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த சுற்றுலாவுக்கு பேருந்து வசதி, ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டில் தங்குமிட வசதி, ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று வேளை உணவு வசதி மற்றும் சுற்றுலா வழிகாட்டி போன்ற சேவைகளை வழங்குகிறது.
தமிழ்நாடு அரசு (Tamil Nadu Government), மாநிலத்தின் சுற்றுலாவை வளப்படுத்த சுற்றுலா துறையின் கீழ் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை எடுத்து வருகிறது. ஆன்மீகச் சுற்றுலா முதல் இன்பச் சுற்றுலா வரை பல தலங்களுக்கு சுற்றுலாவை ஏற்பாடு செய்து வருகிறது.
அந்த வகையில், தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் (TTDC) ஏற்பாடு செய்துள்ள மூன்று நாள் ஊட்டி சுற்றுப்பயணம் குறித்த முழு விவரத்தையும் இங்கு காணலாம்.
இந்த மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று இரவு தொடங்கி, திங்கட்கிழமை காலையில் நிறைவடையும். எனவே வார இறுதி நாள்களில் சுற்றுலா செல்ல இது நல்ல வாய்ப்பு எனலாம்.
சென்னை - ஊட்டி மூன்று நாள் (Chennai - Ooty 3 Days Tour) சுற்றுலா திட்டத்தில் பயணிகளுக்கு பேருந்து வசதி, தங்குமிட வசதி, உணவு வசதி ஆகியவற்றுடன் சுற்றுலா வழிகாட்டியும் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
சனிக்கிழமை அதிகாலையில் ஊட்டிக்குச் சென்றடையும் வகையில், வெள்ளிக்கிழமை இரவே சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள சுற்றுலாத்துறை வளாகத்தில் இருந்து பேருந்து புறப்படும். காலையில் ஊட்டியில் உள்ள ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு தனியறை ஒதுக்கப்படும்.
உடனே, சனிக்கிழமை காலை உணவை முடித்துக்கொண்டு காலை 10 மணியளவில் ஊட்டி (Ooty) பொட்டானிக்கல் கார்டனுக்கு புறப்படலாம். அதன்பின் மதியம் 1.30 மணிக்கு மதிய உணவு முடித்து போட்டிங் செல்லலாம். மாலை 4 மணிக்கு அங்குள்ள பகுதிகளில் ஷாப்பிங் செய்துவிட்டு, இரவு 7..30 மணிக்கு ஹோட்டலுக்கு திரும்பலாம். அங்கு இரவு தங்கலாம்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று காலை உணவை முடித்துக்கொண்டு, காலை 9 மணிக்கு தொட்டபெட்டா டீ எஸ்டேட் பகுதிக்குச் சுற்றுலா செல்லலாம். அங்கிருந்து ரோஸ் கார்டனும் செல்லலாம். அதன்பின் மதியம் 1.30 மணிக்கு மதிய உணவை முடித்துக்கொண்டு சென்னை திரும்பலாம். சென்னை வரும் வழியில் இரவு உணவு ஏற்பாடு செய்யப்படும். திங்கட்கிழமை காலை 6.30 மணிக்கு சென்னை வந்துவிடலாம்.
சென்னை - ஊட்டி மூன்று நாள் சுற்றுலா செல்ல உங்களுக்கு விருப்பம் என்றால், www.ttdconline.com என்ற இணையத்தளம் வாயிலாகவும், 1800 4253 1111 என்ற இலவச தொடர்பு எண் வாயிலாகவும் தொடர்புகொண்டு உங்களது பயணத்தை பதிவு செய்யலாம். இந்த சுற்றுலாவுக்கான கட்டணம் ஒருவருக்கு ரூ.7300 ஆகும்.