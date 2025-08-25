கோவையை ஒரே நாளில் சுற்றலாம்... தமிழ்நாடு அரசின் டூர் பிளான் - கட்டணம் எவ்வளவு?

Coimbatore One Day Tour Packages: கோயம்புத்தூர் நகரைச் சுற்றி இருக்கும் பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களை ஒரு நாளில் சுற்றிப் பார்க்க தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அதுகுறித்து இங்கு காணலாம்.
Tamilnadu Tourism Development Corporation: கோயம்புத்தூர் நகரமயமானாலும் கூட நகரைச் சுற்றி இயற்கை எழில் கொஞ்சும் இடங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன. கோவை வழக்கமாகவே குளு குளு என்ற வானிலையுடன்தான் இருக்கும். தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் இந்த ஒரு நாள் சுற்றுலா திட்டம் உங்களுக்கு கோவையின் ரம்மியான அனுபவத்தை கொடுக்கும்.
தமிழ்நாடு அரசின் (Tamil Nadu Government) சுற்றுலாத்துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு சுற்றுலாவை ஏற்பாடு செய்து வருகிறது.
இன்பச் சுற்றுலா, ஆன்மீகச் சுற்றுலா என பயணிகள் விரும்பும் வகையில் பல சுற்றுலா திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. ஒருவேளை நீங்கள் எங்கு செல்ல விரும்புகிறீர்களா, அதற்கு உரிய விண்ணப்பத்தை சமர்பித்து அதற்கேற்பவும் நீங்கள் சுற்றுலாவுக்குச் செல்லலாம்.
அந்த வகையில், தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் (Tamilnadu Tourism Development Corporation) தற்போது கோவையை (Coimbatore) சுற்றி உள்ள வழிபாட்டுத் தலங்களுக்குச் செல்ல ஒரு நாள் சுற்றுலாவுக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. கோவையைச் சுற்றி உள்ள கோவில்களுக்கு ஒரே நாளில் சென்று வர விரும்புபவர்களுக்கு இது நல்ல பிளான் எனலாம். கோவை மக்கள் இதை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
இந்த சுற்றுலா திட்டம் தினமும் இருப்பதாக TTDC இணையதளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த சுற்றுலா திட்டத்தில் உங்களுக்கு பேருந்து வசதி மற்றும் ஒரு வேளை உணவு ஏற்பாடு செய்யப்படும். காலை 8.30 மணிக்கு தொடங்கும் இரவு 7 மணிக்கு நிறைவு பெறும்.
காலை 8.30 மணிக்கு கோவையில் உள்ள ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டில் (Hotel Tamil Nadu) இருந்து சுற்றுலா தொடங்கும். காலை 9.30 மணிக்கு மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலுக்கு சென்றடையலாம். காலை 10.30 மணிக்குள் தரிசனத்தை முடிக்கலாம்.
இதற்கு பின் பிற்பகல் 11 மணிக்கு கோவை குற்றாலத்திற்குச் செல்லலாம். இருப்பினும் நீங்கள் திங்கட்கிழமை சுற்றுலாவை திட்டமிட்டிருந்தால் அன்று மட்டும் கோவை குற்றலாத்திற்கு விடுமுறை காரணமாக செல்ல முடியாது. அதற்கு பின் வெள்ளையங்கிரி அடிவார கோவிலுக்கு புறப்படுவீர்கள். மதியம் 2.45 மணிவரை வெள்ளையங்கிரி மலை அடிவாரத்தில் நேரம் செலவிடலாம்.
மதியம் 2.45 மணி முதல் 3.45 மணிக்குள் மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்படும். பின்னர் மதியம் 3.45 மணிக்கு வெள்ளையங்கிரி கோவிலுக்கு புறப்பட்டு, மதியம் 4.30 மணிக்குள் தரிசனத்தை முடிக்கலாம். தொடர்ந்து, அங்கிருந்து புறப்பட்டு மாலை 5.30 மணிக்கு பேரூர் பட்டீஸ்வரர் கோவிலுக்கு செல்லலாம். அங்கு மாலை 6.30 மணிக்கு தரிசனத்தை முடித்துக்கொண்டு கோவைக்கு திரும்பலாம். இரவு 7 மணிக்கு கோவை ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டுக்கு திரும்புவீர்கள்.
இந்த ஒரு நாள் கோவை சுற்றுலாவுக்கு தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் ஒரு பயணிக்கு ரூ.1,100 கட்டணமாக வசூலிக்கிறது.