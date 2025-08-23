சென்னையை சுற்றியுள்ள விஷ்ணு கோயில்கள்... ஒரு நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலா - எவ்வளவு கட்டணம்?

TTDC One Day Spiritual Tour: சென்னையைச் சுற்றியுள்ள விஷ்ணு கோயில்களுக்கான ஒரு நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலாவை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக அறிய இங்கு காணலாம்.
Tamil Nadu Government: தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் (Tamilnadu Tourism Development Corporation) சென்னையைச் சுற்றியுள்ள விஷ்ணு கோயில்களுக்கு இரண்டு வகையான சுற்றுலாவை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இருவகை சுற்றுலா குறித்தும் இங்கு காணலாம்.
தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலாத் துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் இன்பச் சுற்றுலா மட்டுமின்றி ஆன்மீகச் சுற்றுலாவுக்கும் ஏற்பாடு செய்கிறது.
அந்த வகையில், சென்னையை சுற்றி உள்ள விஷ்ணு கோயில்களுக்கு சென்று வழிபட விரும்புபவர்களுக்கு ஏதுவாக தற்போது ஒரு நாள் சுற்றுலாவை TTDC ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அதாவது, சென்னையை சுற்றிய விஷ்ணு கோயில்களுக்கு மட்டும் இரண்டு வகையான சுற்றுலா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
விஷ்ணு கோயில்களுக்கான முதல் வகை சுற்றுலா, சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள சுற்றுலா வளாகத்தில் இருந்து தொடங்கும். அங்கிருந்து பக்தர்களுக்கான பிரத்யேக பேருந்தில் காலை 8.30 மணிக்கு புறப்படுவீர்கள். காலை 9 மணிக்கு திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயிலில் தரிசனம் மேற்கொள்வீர்கள். தொடர்ந்து, காலை 10 மணிக்கு பெசன்ட் நகரில் உள்ள அஷ்டலஷ்மி கோயிலில் தரிசனம் மேற்கொண்டு, காலை 11.30 மணிக்கு திருவிடந்தை நித்திய கல்யாண பெருமாள் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்யலாம்.
தொடர்ந்து, மதியம் 12 - 1 மணிக்குள் நித்திய கல்யாண பெருமாள் கோயிலில் அன்னதானத்தில் உணவு சாப்பிட்டுவிட்டு, மாமல்லபுரம் நோக்கி புறப்பாடு. தொடர்ந்து மாலை 4 மணிக்கு மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ ஸ்தல சயன பெருமாள் கோயிலில் சாமி தரிசனம் மேற்கொண்டு, மாலை 5 .30 மணிக்கு சிங்கப்பெருமாள் கோவில் பகுதியில் உள்ள பாடலாத்ரி நரசிம்ம பெருமாள் கோயிலில் சாமி தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். மாலை 6.30 மணிக்கு திருநீர்மலை பகுதியில் உள்ள நீர்வண்ணப்பெருமாள் கோயிலில் சாமி தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். தொடர்ந்து அங்கிருந்து புறப்பட்டு அன்று இரவு 7.30 மணியளவில் மீண்டும் சென்னை திரும்பலாம்.
விஷ்ணு கோவில்களுக்கான இரண்டாம் வகை சுற்றுலா, காலை 8.30 மணிக்கு சென்னை வாலாஜா சாலையில் தொடங்கி காலை 9 மணிக்கு திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயிலில் தரிசனம். தொடர்ந்து, காலை 10.30 மணிக்கு திருநீர்மலை பகுதியில் உள்ள நீர்வண்ணப்பெருமாள் கோயிலில் சாமி தரிசனம். தொடர்ந்து மதியம் 12 மணிக்கு திருமழிசை ஜெகந்நாதர் பெருமாள் கோயிலில் சாமி தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். மதியம் 1 - 2 மணிக்குள் திருவள்ளூரில் உள்ள வைத்திய வீரராகவசுவாமி பெருமாள் கோயிலில் அன்னதான சாப்பாட்டை சாப்பிடலாம்.
தொடர்ந்து, வீரராகவசுவாமி பெருமாள் கோயில் மாலை நடை திறந்ததும் 4 மணிக்கு சாமி தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். தொடர்ந்து மாலை 5.30 மணிக்கு ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆதி கேசவ பெருமாள் கோயிலில் சாமி தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். மாலை 6.30 மணிக்கு பூந்தமல்லியில் உள்ள வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு இரவு 7.30 மணிக்கு மீண்டும் சென்னை திரும்பலாம்.
சென்னையை சுற்றியுள்ள விஷ்ணு கோயில்களுக்கு இந்த இரண்டு வகையான சுற்றுலா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. உங்களுக்கு பிடித்த வகையை தேர்வு செய்து அதற்கேற்ப பயணம் செய்யலாம். காலை 8.30 மணிக்கு தொடங்கி இரவு 7.30 மணிக்கு சுற்றுலா நிறைவடைந்துவிடும். ஆனால், எந்தெந்த நாள்களில் இந்த சுற்றுலா என்பது குறித்து இணையதளத்தில் தகவல்கள் ஏதும் இல்லை.
எனவே, 1800 4253 1111, 044 2533 3333 உள்ளிட்ட தொலைபேசி எண்கள் மூலமும், support@ttdconline.com மின்னஞ்சல் மூலமும் தொடர்புகொண்டு உங்களின் சந்தேகங்களை கேட்கலாம். இந்த சுற்றுலாவில் பயணிகளுக்கு பேருந்து வசதி மட்டுமே ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். மதிய உணவு கோயில் அன்னதானம்தான். எனவே, இந்த 2 வகை சுற்றுலாவில் எதை தேர்வு செய்தாலும் ஒருவருக்கு ரூ.1000 கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது.