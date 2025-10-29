சென்னை டூ குற்றாலம் 3 நாள் சுற்றுலா... தீர்த்தப்பாறைக்கும் போகலாம் - எவ்வளவு கட்டணம்?

Tamil Nadu Government: தீர்த்தப்பாறை மலையேற்றத்துடன் குற்றாலத்திற்கு மூன்று நாள் சுற்றுலா திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலாத்துறை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த சுற்றுலா குறித்து முழு விவரங்களையும் இங்கு காணலாம்.
TTDC 3 Days Courtallam Tour With Theerthaparai Trekking: தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலாத்துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் குற்றாலத்திற்கான மூன்று நாள் சுற்றுலா திட்டத்தை வடிவமைத்துள்ளது. இதில் பயணிகளுக்கு பல வசதிகள் வழங்கப்படுகிறது. இந்த சுற்றுலாவின் சிறப்பம்சமே அருவிகளில் குளிப்பது மட்டுமின்றி தீர்த்தப்பாறைக்கு சுற்றுலா செல்வதும் ஆகும். அந்த வகையில், இந்த சுற்றுலா குறித்து விரிவான விவரங்களை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
தென்மேற்கு பருவமழை காலம் முடிவடைந்து, தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி இருக்கிறது. தற்போதும் குற்றால அருவிகளில் (Courtallam Falls) வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக சில நாள்கள் பயணிகள் குளிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, குற்றாலத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் (TTDC) மூன்று நாள் சுற்றுலாவை அறிவித்துள்ளது. இந்த சுற்றுலாவில் நீங்கள் தீர்த்தப்பாறைக்கு மலையேற்றமும் செய்யலாம். இந்த மூன்று சுற்றுலா திட்டத்தை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
முதல் நாள்: முதல் நாள் மாலை 6 மணிக்கு சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறை வளாகத்தில் இருந்து சுற்றுலா பேருந்தில் புறப்படலாம். சென்னையில் இருந்து குற்றாலத்திற்கு சுமார் 12.5 மணிநேரம் பயணம் செய்ய வேண்டும்.
2ஆம் நாள்: அடுத்த நாள் காலையில் குற்றாலத்தில் உள்ள ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டுக்கு சென்றடைவோம். அங்கு காலை உணவை காலை 9-10 மணிக்குள் முடித்துவிட்டு, அருவிகளில் குளிக்க புறப்படலாம். காலை 10.20 மணிமுதல் மதியம் 12 மணிவரை மெயின் அருவி, மதியம் 12.30 மணிமுதல் மதியம் 1.20 மணிவரை ஐந்தருவியில் நீராடலாம்.
அதன்பின் ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டுக்கு திரும்பி மதிய உணவை சாப்பிடலாம். அதன்பின் மாலை 3-4 மணிவரை பழைய குற்றாலத்தில் குளித்துவிட்டு, அடுத்து இரவு தங்குமிடத்திற்கு திரும்பலாம். அங்கேயே உணவும் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
3ம் நாள்: காலை 6 மணிக்கு தீர்த்தப்பாறை மலையேற்றத்தை தொடங்கலாம். அங்கு மதியம் வரை நேரம் செலவிட்ட பின்னர், மதியம் 1 மணிக்கு ஹோட்டலுக்கு திரும்பலாம். அங்கு மதிய உணவை முடித்துவிட்டு, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோவிலுக்கு புறப்படலாம். மாலை 4.30 மணிமுதல் மாலை 6 மணிவரை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோவிலில் தரிசனம் முடித்துக்கொண்டு மாலையே சென்னை நோக்கி புறப்படலாம்.
4ம் நாள்: இறுதியாக அடுத்த நாள் காலை 5 மணிக்கு சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள சுற்றுலா வளாகத்திற்கு வந்துவிடலாம். இதோடு சுற்றுலா நிறைவடையும். இந்த சுற்றுலாவில் பேருந்து வசதி, உணவு வசதி, தங்குமிட வசதி, சுற்றுலா வழிகாட்டி உள்ளிட்ட சேவைகள் வழங்கப்படும்.
www.ttdc.com இணையத்தளத்தின் மூலமாக மூன்று நாள் குற்றால சுற்றுலாவை முன்பதிவு செய்யலாம். 044-25333333, 044-25333857, 044-25333444 உள்ளிட்ட தொலைபேசி எண்களில் தொடர்புகொண்டும் நீங்கள் முன்பதிவு செய்யலாம். இதில் தொடர்புகொண்டு உங்களுக்கு தேவையான விவரங்களையும் கேட்கலாம். சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள சுற்றுலாத்துறை வளாகத்திற்கு சென்றும் விவரங்களை கேட்டறியலாம். தீர்த்தப்பாறை மலையேற்றத்துடன் கூடிய இந்த மூன்று நாள் குற்றால சுற்றுலாவுக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.8,400 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.