விஜய் அறிவித்த 6 முக்கிய வாக்குறுதிகள் - பெண்கள் பாதுகாப்பே இலக்கு!

திருமணத்திற்கு 1 பவுன் தங்கமும், தரமான பட்டு புடவையும் வழங்கப்படும் - விஜய்யின் பெண்களுக்கான தேர்தல் வாக்குறுதிகள் - முழு விவரம் இதோ!

 
தமிழகத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ₹2,500 வழங்கப்படும்.  

ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண்டிற்கு 6 கேஸ் சிலிண்டர்களை இலவசமாக வழங்கப்படும்.  

என் தங்கைகளின் திருமணத்திற்கு ஒரு பவுன் தங்கமும், பட்டுச் சேலையும் சீராக வழங்கப்படும்.  

மாணவர்களின் பள்ளி இடை நிற்றலைத் தடுக்க, பிள்ளைகளின் தாய்க்கு, ஆண்டுதோறும் ₹15,000 பொருளாதார உதவி வழங்கப்படும்.  

தமிழகத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரமும், பேபி கிட்டும் வழங்கப்படும்.  

அரசுப் போக்குவரத்தின் அனைத்து பேருந்துகளிலும் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.

