ஜனநாயகன் படத்தில் புது கேமியோ! விஜய்க்கு ரொம்ப விஸ்வாசமானவர் நடிக்கிறார்..யார் தெரியுமா?

Bussy Anand In Jana Nayagan : அரசியல் பிரபலம் ஒருவர், அதுவும் விஜய்க்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர் ஜன நாயகன் திரைப்படத்தில் நடிக்கப்போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
Bussy Anand In Jana Nayagan : அரசியலில் முழு நேரமாக நுழையும் முன், விஜய் நடித்து வரும் கடைசி படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தில், பூஜா ஹெக்டே விஜய்க்கு ஜோடியாக நடிக்கிறார். இப்படம் குறித்த தகவல்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகி வரும் நிலையில், இதில் ஒருவர் புதிதாக கேமியோ ரோலில் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவர் விஜய்க்கு ரொம்ப நெருக்கமானவரும் கூட. அவர் யார் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!
தமிழில் டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக வலம் வருபவர், விஜய். கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்களுக்கும் மேலாக, திரையுலகில் மக்களை மகிழ்வித்த இவர் ஓராண்டுக்கு முன்பு அரசியலிலும் களமிறங்கி விட்டார். தமிழக வெற்றிக்கழகம் எனும் கட்சியை தொடங்கி, சமீபத்தில் 2வது மாநில மாநாட்டை மதுரையில் நடத்தினார்.
விஜய், அரசியலில் முழு நேரமாக களமிறங்கும் முன்பு, தனது கடைசி படத்தில் தற்போது நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் பெயர் ஜனநாயகன். இப்படம், அடுத்த வருட பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி வெளியாக இருக்கிறது.
ஜனநாயகன் படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்குகிறார். இதில், விஜய் காவல் அதிகாரி கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இதன் முதல் லுக், சில வாரங்களுக்கு முன்பு வெளியானது.
ஜனநாயகன் படத்தில் பாபி டியோல் வில்லன் கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, பிரியாமணி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கேரக்டர்களில் வருகின்றனர்.
ஜனநாயகன் படத்தில் சில பிரபலங்கள் கேமியோ கதாப்பாத்திரத்தில் நடிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. சமீபத்திய தகவலின் படி, இயக்குநர்கள் லோகேஷ் கனகராஜ், நெல்சன் திலீப்குமார், அட்லீ உள்ளிட்டோர் கௌரவ தோற்றத்தில் வருவதாக கூறப்படுகிறது.
அட்லீ விஜய்யை வைத்து தெறி, மெர்சல், பிகில் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கியிருக்கிறே. லோகேஷ் கனகராஜ் மாஸ்டர் படத்தையும், நெல்சன் திலீப்குமார் பீஸ்ட் திரைப்படத்தையும் இயக்கியிருக்கின்றனர். இவர்கள் அனைவரும் விஜய்க்கு நெருக்கமானவர்கள்தான். இதைத்தாண்டி, விஜய்க்கு உண்மையாக இருக்கும் இன்னொருவரும் இதில் கேமியோ கதாப்பாத்திரத்தில் வருவதாக கூறப்படுகிறது.
அவர் வேறு யாருமில்லை, என். ஆனந்த்தான். இவரை பலரும் புஸ்ஸி ஆனந்த் என்று அழைப்பதுண்டு. பல ஆண்டுகளாக விஜய்யுடன் சேர்ந்து பயணித்து வருகிறார். இவரும் ஜனநாயகன் படத்தில் ஒரு முக்கிய கேமியோவாக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
புஸ்ஸி ஆனந்த், ஜனநாயகன் படத்தில் புரட்சிகர போராட்டக்காரராக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகார்ப்பூர்வ தகவல் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.