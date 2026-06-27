/ரூ. 2500 மகளிர் உரிமை தொகை.. விரைவில் வரப்போகும் அறிவிப்பு? என்ன விவரம்

ரூ. 2500 மகளிர் உரிமை தொகை அறிவிப்பை விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் எப்போது அறிவிக்கும்? முதலில் அந்த அறிவிப்பு வருமா? உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
தமிழகத்தின் 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தமிழக அரசு ஜூலை மாதம் இறுதியில் தாக்கல் செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இதற்காக முதலமைச்சர் விஜய் அனைத்து துறை அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்த இருக்கிறார்.
அதாவது இந்த ஆலோசனை கூட்டம் ஜூலை 2ஆம் தேதி முதல் 22 ஆம் தேதி வரை காலை மற்றும் மதிய நேரங்களில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறும் என தலைமை செயலாளர் சாய்குமார் எழுதிய கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த 20 நாட்களில் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடனும் ஆலோசனை செய்யப்பட்டு பட்ஜெட் தயார் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னர் ஜூலை இறுதியில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இந்த நிலையில், பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் ரூ. 2500 மகளிர் உரிமை தொகை மற்றும் முதியவர்களுக்கான மாத ஓய்வூதிய தொகை ரூ. 3000 என பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரூ. 2500 வழங்கும் வரை மகளிர் உரிமை தொகையாக மாதம் ரூ. 1000 வரவு வைக்கப்பட்டதை முதல்வர் விஜய் நிறுத்துவாரோ என்ற பயமும் கேள்வியும் இருந்தன. இந்த சூழலில், வழக்கம் போல் ரூ. 1000 வரவு வைக்கப்படும் என அறிவித்து மாதம்தோறும் 15 ஆம் தேதி பயனாளர்களின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதேபோல் ரூ. 2500 மகளிருக்கான தொகை வாக்குறுதியை விஜய் நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.