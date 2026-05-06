துணை முதல்வர் ஆகிறாரா செங்கோட்டையன்? விஜய் போடும் கணக்கு என்ன?

TVK Latest News: விஜய் அமைச்சரவையில் துணை முதல்வர் பதவி யாருக்கு? அனுபவத்திற்கு முதலிடன் கொடுப்பாரா விஜய்? அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு பதவி கிடைக்குமா?
Tamil Nadu Latest News: விஜய் அமைச்சரவை குறித்த ஆலொசனைகளும் கட்சிக்குள் மும்முரமாக நடந்துவருகின்றன. அமைச்சரவை பட்டியலை தயாரிக்கும் பணி மும்முரமாக நடந்துவருகின்றன. இதில் முக்கிய துறைகளுக்கான அமைர்கள், துணை முதல்வர் பதவி ஆகியவை மீது அனைவரின் கவனமும் உள்ளது.
சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், 108 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் இடத்தை பெற்றுள்ளது. விஜய் தலைமையிலான தவெக, திமுக, அதிமுக ஆகிய இரு ஜாம்பவாங்களை ஓரம் தள்ளி மக்கள் ஆதரவையும், ஆட்சியையும் கைப்பற்றியுள்ளது.
சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க இன்னும் தவெக -விற்கு கூடுதல் எம்எல்ஏ -களின் ஆதரவு தேவைப்படும் நிலையில், சாத்தியமான கூட்டணி கணக்கீடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. காங்கிரஸ் தவெக -வுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகியுள்ளது. எனினும், அதிமுக, பாமக மற்றும் பிற கட்சிகளுடனும் பேச்சுவார்த்தை தொடர்வதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த நிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கேஏ செங்கோட்டையன் துணை முதல்வராக நியமிக்கப்படக்கூடும் என தவெக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தவெக கட்சி துவங்கிய சில காலத்தில் அக்கட்சியுடன் இணைந்த செங்கோட்டையன் தனது அரசியல் அனுபவம் முழுவதையும் பயன்படுத்தி தவெக கட்சியின் வெற்றியில் பெரும் பங்களிப்பை அளித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், நீண்ட அரசியல் அனுபவம் கொண்ட செங்கோட்டையன் துணை முதல்வர் போன்ற முக்கிய பதவியில் இருப்பது விஜய்க்கும், கட்சிக்கும் மிக உதவியாக இருக்கும். கட்சி மற்றும் ஆட்சி நிர்வாகம், அமைச்சர்களின் நியமனம், இலாக்கா பங்கீடு என அனைத்திலும் அவரது அனுபத்தை தவெக பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். அதிமுகவில் அமைச்சராக நீண்ட காலம் செயல்பட்ட செங்கோட்டையன், கொங்கு மண்டலத்தில் வலுவான ஆதரவு கொண்டவர்.
குறிப்பிடத்தக்க வகையில் கொங்கு மண்டலத்தில் தவெக பெற்ற வெற்றியில் செங்கோட்டையனின் பங்கு அதிகமாக இருந்துள்ளதாக அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள். இதுமட்டுமின்றி, விஜய் பிரச்சாரத்திலும் செங்கோட்டையனின் பங்கு மிக முக்கியமானதாக இருந்துள்ளது. அதேபோல், ஆட்சியை நிலைநிறுத்திக்கொள்ளவும், நல்லாட்சி அளிக்கவும் அனுபவமுள்ள தலைவர்கள் அவசியம் என்பதையும் விஜய் கருத்தில் கொள்வார்.
இதற்கிடையில், பெரும்பான்மை பெற ஆதரவு அளிக்க முன்வரும் பாமக போன்ற கட்சிகளும் துணை முதல்வர் பதவிக்கான கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளனர். ஆகையால், இதை சமாளிப்பது சற்று கடினமாக இருக்கலாம். ஏற்கனவே "அதிகாரத்தில் பங்கு" என்ற கோஷத்தை முன்வைத்திருந்த விஜய், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு துணை முதல்வர் பதவியை தவிர்த்து, அமைச்சர் பதவிகளை அளிக்கக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இது தவிர, திமுக அமைச்சர்கள், முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்கள் போன்றவர்களை வீழ்த்திய தவெக வேட்பாளர்களுக்கும் அமைச்சரவையில் இடம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக தவெக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
எனினும், இவை அனைத்தும் ஊகங்களே என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அமைச்சரவை அமைப்பு, அமைச்சர்கள் மற்றும் துணை முதல்வரின் நியமனம் போன்றவை கட்சியின் இறுதி கட்ட ஆலோசனைகளுக்குப் பிறகுதன் உறுதி செய்யப்படும். கட்சி சார்பில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளிவந்த பின்னர் தான் முழுமையான தெளிவு கிடைக்கும்.
மொத்தத்தில் விஜய் தலைமையிலான தவெக கட்சி ஆட்சி அமைக்கவுள்ள நிலையில், அடுத்த சில நாட்களில் தமிழகத்தில் பல சுவாரசியமான நிகழ்வுகள் காத்திருக்கின்றன.