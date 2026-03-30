மனைவி சங்கீதா பெயரில் விஜய் வைத்திருக்கும் சொத்து! என்னென்ன தெரியுமா?

தவெக தலைவர் விஜய், சமீபத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். இதில், தனது மனைவி சங்கீதா மற்றும் குழந்தைகள் ஜேசன் சஞ்சய், திவ்யா சாஷா உள்ளிட்டோரின் விஷயங்களையும் பதிவிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தவெக தலைவர் விஜய், சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளராக களம் காண இருக்கிறார். இதையடுத்து சமீபத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். இதில், தனது சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரங்களை அவர் வேட்புமனுவில் பதிவு செய்திருக்கிறார். அதில், தனது மனைவி சங்கீதாவின் பெயரிலும் சொத்து வாங்கி வைத்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தவெக தலைவர் விஜய், வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளராக களமிறங்குகிறார். அதற்கான வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டிருந்த அவர், தற்போது வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இதில், அவரது சொத்து விவரங்கள், அவரது மனைவி பெயரில் வாங்கிய சொத்துக்கள் உள்ளிட்ட பல இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
விஜய்யை, அவரது மனைவி சங்கீதா 2021ஆம் ஆண்டு முதல் பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. 1999ல் திருமணம் செய்து கொண்ட இவர்களுக்கு ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் திவ்யா சாஷா என இரு பிள்ளைகள் உள்ளனர். சமீபத்தில், தனக்கு விஜய்யிடம் இருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று மனுதாக்கல் செய்தார். அதில், விஜய்க்கு ஒரு பிரபல நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும், அந்த நடிகை அவருடன் புகைப்படங்களை வெளியிடுவதை இவர் ஆதரித்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
விஜய் குறித்து சங்கீதா குறிப்பிட்டிருந்த விஷயங்கள், அதிர்ச்சியளித்தது. இருப்பினும் விஜய் இதற்கு எந்த ரியாக்ஷனும் கொடுக்கவில்லை. தற்போது அவர் தாக்கல் செய்திருக்கும் வேட்புமனுவில் மனைவி சங்கீதா பெயரில் இருக்கும் சொத்து மதிப்பு குறித்த விஷயங்கள் இடம் பெற்றுள்ளது.
விஜய், தனது மனைவி சங்கீதா பெயரில் 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.6,13,520 தொகையை வருமானமாக காட்டியிருக்கிறார். மேலும், விஜய் தனது வசம் ரூ.1.20 கோடி மதிப்பில் 833 கிராம் தங்கம் இருப்பதாக அந்த வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
தனது மனைவியின் வசம், ரூ.4.07 கோடியில் 3,132 கிராம் தங்கம் இருப்பதாகவும், ரூ.1 கோடி மதிப்பில் 134.91 கேரட் வைரம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
விஜய், தனக்கு மொத்தமாக ரூ.404.58 கோடி சொத்துக்கள் இருப்பதாகவும், தனது மனைவி பெயரில் சுமார் ரூ.220 கோடி சொத்து இருப்பதாகவும் அந்த வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
தன்னுடைய வருமானம், மொத்தமாக சுமார் ரூ.520 கோடி என்று விஜய் தனது வேட்புமனுவில் தெரிவித்து இருக்கிறார். இதில், ரூ.404.58 கோடி அசையும் சொத்துகள் என்றும், ரூ.115 .13 கோடி அசையா சொத்துகள் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.