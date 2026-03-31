திருச்சியில் விஜய்யின் மிகப்பெரிய திட்டம்! என்ன தெரியுமா?

வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட உள்ளார். இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காக வரும் ஏப்ரல் 2ம் தேதி வியாழக்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவுள்ளார்.
இந்த தேர்தலில் விஜய் வடசென்னையின் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி கிழக்கு தொகுதியின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலராக திருச்சி மாநகராட்சியின் உதவி ஆணையர் முத்து முருகேச பாண்டியன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இத்தொகுதியின் உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலராக, திருச்சி கிழக்கு வட்டாட்சியர் கே. விக்னேஷ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பாலக்கரையில் உள்ள மாநகராட்சியின் 2-ஆவது வார்டு குழு அலுவலகத்தில் உள்ள தேர்தல் அலுவலர் அலுவலகத்தில்தான் விஜய் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்யவுள்ளார்.
வேட்புமனுத் தாக்கல் நடைபெறவுள்ளதாலும், தலைவர் விஜய் நேரில் வரவுள்ளதாலும் பாலக்கரையில் உள்ள மாநகராட்சி அலுவலக பகுதிகளில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.